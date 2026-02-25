Caravana cu Medici în comuna Șoimi: 200 de pacienți evaluați gratuit

Reprezentanții Asociației Caravana cu Medici spun că scopul acestor acțiuni este depistarea timpurie a bolii. foto: captură video Antena 3 CNN

Pentru mulți oameni din satele României, drumul până la un medic specialist este încă prea lung sau prea dificil. Tocmai de aceea, zeci de medici, voluntari și studenți au dus sănătatea direct în mijlocul comunității. Comuna Șoimi, din județul Bihor, a fost gazda unei noi caravane medicale organizate în cadrul campaniei naționale „fără diabet”.

Timp de două zile, școala din sat a fost transformată într-o policlinică improvizată, unde peste 200 de localnici au beneficiat gratuit de analize de sânge și consultații de specialitate. Mulți dintre ei spun că, în lipsa acestei caravane, nu ar fi ajuns prea curând la un spital.

Reprezentanții Asociației Caravana cu Medici spun că scopul acestor acțiuni este depistarea timpurie a bolii și evaluarea factorilor de risc.„Suntem în comuna Șoimi, unde am desfășurat o nouă caravană medicală, parte din campania națională Fără Diabet. În doar două zile am consultat peste 200 de persoane, iar 120 dintre ele beneficiaseră deja, cu o săptămână înainte, de analize medicale gratuite”, a spus dr. Dorin Vaida, medic rezident Medicină Internă, voluntar Caravana cu Medic.

Specialiștii subliniază că simptomele apar, de cele mai multe ori, când boala este deja avansată. „Setea excesivă, uscăciunea gurii sau mersul frecvent la toaletă apar, de regulă, când glicemia depășește 180–200. De multe ori, în acel moment, diabetul este deja instalat”, a spus Dr. Bianca Petca – Medic rezident Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, voluntar Caravana cu Medici.

În plus, diabetul vine adesea „la pachet” cu alte probleme grave de sănătate. „Vorbim despre un sindrom cardio-reno-metabolic complex. Pacienții pot avea și alți factori de risc, precum fumatul, hipertensiunea, colesterolul crescut sau obezitatea”, explică specialiștii, care recomandă monitorizarea periodică a glicemiei și un stil de viață sănătos.

În cele două zile de caravană, pacienții au fost evaluați din mai multe perspective medicale, tocmai pentru a preveni apariția diabetului sau a complicațiilor asociate. „Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în această acțiune. Ne dorim să aducem sănătatea cât mai aproape de oameni, acolo unde este cea mai mare nevoie”, a mai spus dr. Dorin Vaida.

Campania „Fără diabet” își propune să conecteze România rurală la servicii medicale de bază, prin prevenție, empatie și acces real la consultații. Mai multe informații despre acțiunile viitoare pot fi găsite pe site-ul și paginile de social media ale Caravanei cu Medici.