Britanicii vor fabrica, pentru Ucraina, rachetele Nightfall, cu o rază de acţiune de 500 km. Ar putea lovi Moscova

Britanicii vor fabrica, pentru Ucraina, rachetele Nightfall.Foto: Getty Images

Ministerul Apărării de la Londra a transmis că va dezvolta rachetele balistice tactice Nightfall, pentru a le furniza Ucrainei. Noua armă ar putea transporta un focos de 200 kg pe o rază de acțiune de peste 500 km. Proiectul își propune să stimuleze industria de apărare britanică, sprijinind inovația și creșterea economică, sporind în același timp sprijinul pentru Ucraina. Producţia fiecărei rachete va costa aproximativ 930.000 de euro.

Regatul Unit şi-a propus dezvoltarea rapidă a unor rachete balistice lansate de la sol cu ​​o rază de acțiune de peste 500 de kilometri și concepute să funcționeze pe câmpuri de luptă cu amenințări mari și interferențe electromagnetice puternice.

Rachetele Nightfall vor putea fi lansate în succesiune rapidă și retrăgându-se în câteva minute – permițând forțelor ucrainene să lovească ținte militare-cheie înainte ca forțele ruse să poată răspunde.

Cum funcţionază Nightfall

Cu un focos exploziv convențional de 200 kg, o rată de producție de înaltă precizie de 10 sisteme pe lună și un preț maxim de 930.000 de euro per rachetă, Nightfall ar putea să ofere Ucrainei o opțiune puternică și rentabilă de atac la distanță, cu controale minime la exporturile străine.

Proiectul Nightfall se bazează pe angajamentul ferm al Regatului Unit față de Ucraina, în special față de capacitățile sale de rază lungă de acțiune, prin donarea a mii de drone de atac unidirecțional cu rază mare de acțiune.

"Atacurile de joi au arătat cum Putin crede că poate acționa nepedepsit, vizând zone civile cu armament avansat. În loc să negocieze serios pacea, el își escaladează războiul ilegal. Nu vom tolera acest lucru. De aceea suntem hotărâți să punem arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor", a afirmat John Healey, ministrul Apărării de la Londra.

Proiectul își propune ca trei companii din industrie să primească fiecare un contract de dezvoltare de aproape 11 milioane de euro pentru a proiecta, dezvolta și livra primele trei rachete în termen de 12 luni pentru lansări de testare.

Nightfall este un proiect axat pe prototiparea rapidă, dezvoltarea în spirală, rezistența la războiul electronic și capacitatea de a scala rapid producția, în special în Regatul Unit.

Deși are ca scop sprijinirea Ucrainei, proiectul Nightfall va fi, de asemenea, o sursă de inspirație pentru viitoarele proiecte de atac pe termen lung ale Forțelor Armate ale Regatului Unit, mai susţin autorităţile britanice.

Cerințele detaliate ale proiectului Nightfall au fost comunicate partenerilor din industrie pe 19 decembrie 2025, care semnaseră acordurile de confidențialitate și securitate necesare. Termenul limită pentru primirea propunerilor de dezvoltare Nightfall este 9 februarie 2026, contractele de dezvoltare urmând să fie atribuite în martie 2026.