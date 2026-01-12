Eurostat: România este printre țările UE cu declin în producția de servicii

Producţia de servicii a crescut cu 2,1% în Uniunea Europeană şi în zona euro în octombrie. Foto: Agerpres

În România, producția de servicii a scăzut în luna octombrie a anului trecut, comparativ cu septembrie, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Țara care a înregistrat însă cel mai sever declin la acest indicator este Slovenia. Iar per total, producţia de servicii a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană şi în zona euro, relatează Agerpres.

Cele mai mari creşteri ale producţiei de servicii în octombrie, comparativ cu luna precedentă, au fost în Luxemburg (14,7%), Letonia (2,1%) şi Bulgaria (1,9%), iar cel mai sever declin în Slovenia (minus 3,5%), Grecia (minus 1,8%), Slovacia (minus 1,6%), Danemarca (minus 1,4%), Estonia (minus 1,2%) şi România (minus 1,1%).



În rândul statelor membre UE, producţia de servicii a scăzut cu 0,9% pe segmentul „transport şi depozitare” şi cu 0,9% la activităţile imobiliare, în timp ce a crescut cu 0,9% pe segmentul serviciilor de cazare şi alimentaţie publică, cu 0,4% pe segmentul „informare şi comunicare”, cu 0,6% la activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi cu 0,6% la serviciile administrative şi de asistenţă.



Conform Eurostat, producţia de servicii a crescut cu 2,1% în Uniunea Europeană şi în zona euro în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024.



Cele mai mari creşteri ale producţiei de servicii în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Grecia (16,9%), Lituania (10,1%) şi Polonia (5,5%), iar cel mai sever declin în Luxemburg (minus 3%), Ungaria (minus 2%) şi Danemarca (minus 0,8%). România a raportat un avans anual de 1,7% în octombrie, după o creştere anuală de 4,3% luna precedentă.



În rândul statelor membre UE, producţia de servicii a crescut cu 0,5% pe segmentul „transport şi depozitare”, cu 2,5% pe segmentul serviciilor de cazare şi alimentaţie publică, cu 4,5% pe segmentul „informare şi comunicare”, cu 1,1% la activităţile imobiliare, cu 1,9% la activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi cu 1,9% la serviciile administrative şi de asistenţă.