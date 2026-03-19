Atac ucrainean cu drone în Sevastopol. Un bărbat a murit, alte două persoane sunt rănite

<1 minut de citit Publicat la 08:44 19 Mar 2026 Modificat la 08:44 19 Mar 2026

Crimeea ocupată este ținta ucrainenilor de mai multe zile.

Un bărbat a murit după un atac ucrainean la Sevastopol, în noaptea de miercuri spre joi, au anunțat autoritățile ruse, adăugând că au doborât 27 de drone, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Un bărbat care se afla într-o casă dintr-un cartier rezidențial (...) a murit în urma atacului efectuat de forțele armate ucrainene”, a scris pe Telegram Mihail Razvojaiev, guvernatorul Sevastopolului, un important port din Peninsula Crimeea anexată în 2014.

Alte două persoane au fost, de asemenea, rănite, a adăugat el.

„Forțele de apărare aeriană și flota noastră de la Marea Neagră au respins atacul forțelor armate ucrainene. În total, au fost doborâte 27 de drone”, a adăugat el.

Guvernatorul regiunii ruse Stravropol (sud), Vladimir Vladimirov, a anunțat pe Telegram că apărarea aeriană rusă a „doborât mai multe drone” în timp ce „respingeau un atac al dronelor inamice care vizau zona industrială din Nevinnomîssk”.

Autoritățile ucrainene au raportat, de asemenea, trei persoane rănite la Odesa (sud) după un atac rus asupra unei zone rezidențiale a orașului-port de la Marea Neagră.