Dronele subacvatice ale Ucrainei au distrus un submarin rusesc, în valoare de 400 de milioane de dolari, "pentru prima dată în istorie"

Dronele subacvatice ale Ucrainei au distrus un submarin rus. Sursa foto: captură video

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă că a desfăşurat o operaţiune specială unică, în urma căreia a aruncat în aer un submarin rus din clasa Varshavyanka, în portul Novorossiysk, "pentru prima dată în istorie", folosind drone subacvatice "Sub Sea Baby". Submarinul, care valorează 400 de milioane de dolari, a suferit avarii critice, potrivit unn.ua.

În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost scos din uz. Patru lansatoare de rachete de croazieră Kalibr, pe care Rusia le folosea pentru a ataca teritoriul Ucrainei, se aflau la bordul submarinului, conform SBU.

?BREAKING: SBU UNDERWATER DRONES DESTROY RUSSIAN SUBMARINE FOR THE FIRST TIME IN HISTORY



A Russian submarine used to launch Kalibr cruise missiles at Ukraine has been blown up by SBU underwater drones.



The Varshavyanka-class submarine, valued at around $400 million, sustained… pic.twitter.com/k7q7J3os7r — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

Fabricarea unui alt submarin ar costa 500 de milioane de dolari

Raportul precizează că un submarin din clasa Varshavyanka costă aproximativ 400 de milioane de dolari. Având în vedere sancțiunile internaționale impuse, construcția unui submarin similar poate costa în prezent până la 500 de milioane de dolari. Această clasă de submarine este cunoscută și sub numele de „Gaura Neagră” datorită capacității corpului navei de a absorbi sunetele și de a rămâne discretă sonarelor.

Ambarcațiunea distrusă a fost forțată să rămână în portul Novorossiisk din cauza operațiunilor speciale reușite ale dronelor de suprafață „Sea Baby”, care au strămutat navele și submarinele rusești din Golful Sevastopol, în Crimeea ocupată temporar, mai susţine sursa amintită.