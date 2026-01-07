Cursurile nu mai încep joi, în școli din mai multe județe, din cauza ninsorilor. Lista unităților de învățământ închise până luni

Elevi care merg la școală pe viscol. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în unităţi de învăţământ din mai multe județe ale țării, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Lista va fi actualizată în funcţie de evoluţia vremii şi de deciziile luate la nivel judeţean. Toți elevii ar fi trebui să înceape școala joi, 8 ianuarie 2026, dată la care începe și Modulul 3, după vacanța sărbătorilor de iarnă.

Conform sursei citate, este vorba despre Şcoala primară „General Berthelot” şi Şcoala gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, Şcoala gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi Şcoala gimnazială nr. 1 Marca, Şcoala primară Glod şi Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" din Zalău, judeţul Sălaj.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 şi 9 ianuarie cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj. (...) Informaţiile sunt primite în cursul acestei zile, până la ora 16:00, şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia situaţiei şi de deciziile luate la nivel judeţean. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs”, a precizat Ministerul Educaţiei.

De asemenea, cursurile se vor desfăşura online joi şi vineri la Liceul Tehnologic "Radu Negru" din Galaţi, şi doar joi la Grădiniţa "Sf. Stelian", structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 30 Galaţi.

În judeţul Prahova, Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Ploieşti va avea cursuri online în perioada 8 - 16 ianuarie din cauza lucrărilor de înlocuire a ţevilor de gaze şi a caloriferelor, a precizat Ministerul Educaţiei.

Cod galben emis de ANM: Ninsori, polei și viscol

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, avertizări cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului în jumătatea de nord a ţării până joi dimineaţa, precum şi o informare de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger, care este valabilă până vineri dimineaţa.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 ianuarie, ora 18:00 - 8 ianuarie, ora 12:00, va fi cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, la început în Banat, Crişana şi Maramureş, iar apoi şi în nordul şi vestul Transilvaniei. În aceste zone, se vor acumula 20 - 35 l/mp şi local peste 40 l/mp în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20 - 50 cm, iar în zonele joase de relief de 15 - 30 cm. Local se va depune polei.