Începe școala pe 8 ianuarie 2026. Cât durează al treilea modul și când mai sunt vacanțe

2 minute de citit Publicat la 16:07 07 Ian 2026 Modificat la 16:44 07 Ian 2026

Vacanța școlară de sărbători s-a încheiat, iar elevii se întoarc la școală pe 8 ianuarie FOTO: Getty Images

Vacanța școlară de sărbători s-a încheiat, iar pentru toți elevii începe școala joi, 8 ianuarie 2026, dată la care începe și Modulul 3, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.

Școala începe pe 8 ianuarie după vacanța de iarnă

După o pauză de sărbători care a durat 18 zile, elevii se întorc la școală joi, 8 ianuarie 2026. Vacanța de iarnă pentru anul școlar 2025-2026 a început sâmbătă, 20 decembrie 2025.

Această reluare a cursurilor reprezintă începutul modulului al treilea de cursuri. Durata modulului 3 variază ușor în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene pentru săptămâna „Școala altfel”. În mod standard, modulul al treilea durează aproximativ 4-5 săptămâni de cursuri efective:

Cursuri de la 8 ianuarie 2026 până la 6 februarie 2026 (în unele județe),

Sau până la 13 februarie 2026,

Sau până la 20 februarie 2026, în funcție de alegerea programului „Școala altfel”.

Imediat după acest modul urmează vacanța mobilă de iarnă (vacanța intersemestrială sau de schi), care este programată între februarie și martie 2026, oferind elevilor o pauză în sezonul rece.

Pentru părinții care planifică activități familiale, este esențial să verifice calendarul exact al județului, deoarece variațiile pot influența programul.

Ce vacanțe școlare urmează în 2026

După începerea școlii pe 8 ianuarie 2026, elevii mai au câteva perioade de odihnă până la finalul anului școlar. Structura pe module asigură un echilibru între efortul de învățare și timp liber.

Iată vacanțele rămase în anul școlar 2025-2026:

Vacanța de iarnă mobilă, în februarie 2026: O săptămână de vacanță la decizia inspectoratelor, imediat după modulul 3. De obicei, aceasta este între 7-8 februarie și sfârșitul lunii, oferind posibilitatea unor mini-vacanțe la munte sau activități de schi.

Vacanța de primăvară sau vacanța de Paște 2026: Programată în aprilie 2026, ea coincide cu sărbătorile pascale. Anul acesta vacanța de primăvară începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și ține până marți, 14 aprilie 2026.

Vacanța de vară: Începe imediat după încheierea anului școlar, de sâmbătă, 20 iunie 2026, și durează până duminică, 6 septembrie 2026.

În total, anul școlar 2025-2026 are cinci module și cinci vacanțe, o structură menită să reducă stresul acumulat și să îmbunătățească performanța școlară. Aceste pauze sunt deosebit de importante pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, care au nevoie de timp pentru joacă și familie.

De asemenea, în 2026 mai sunt zile libere legale care pot prelungi weekendurile, cum ar fi Ziua Unirii (24 ianuarie) sau alte sărbători naționale. Părinții ar trebui să consulte calendarul școlar detaliat pentru a planifica excursii sau activități extrașcolare.

Anul școlar se termină pe 19 iunie

Finalul anului școlar 2025-2026 este stabilit pentru vineri, 19 iunie 2026, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației. Aceasta marchează încheierea modulului al cincilea și începutul vacanței de vară, care va dura până la începutul noului an școlar în septembrie 2026.

Pentru clasele terminale, datele diferă ușor, în funcție de examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat:

- Clasele a VIII-a încheie cursurile mai devreme, pentru pregătirea Evaluării Naționale.

- Clasele a XII-a și a XIII-a au un program adaptat pentru Bacalaureat.

Durata totală a anului școlar este de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, asigurând un volum echilibrat de materii.