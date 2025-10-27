Vacanţa de schi 2026 pe judeţe. Când sunt programate zile libere pentru elevi, în Bucureşti şi în restul ţării

1 minut de citit Publicat la 23:44 27 Oct 2025 Modificat la 23:44 27 Oct 2025

Vacanţa de schi pentru elevii din România în februarie 2025 este diferită în funcție de județ. Sursa foto: Hepta/ Roman Denisov

Dacă planificaţi o vacanţă de schi cu copiii în anul şcolar 2025-2026, este important să verificaţi exact ce interval de zile libere pentru elevi a fost stabilit de inspectoratul şcolar pentru judeţul în care se află şcoala.

Când este vacanţa de schi 2026 în fiecare judeţ

Vacanţa de schi – cunoscută oficial drept vacanţa mobilă de februarie – pentru anul şcolar 2025-2026 (adică în iarna/primăvara 2026) este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, însă nu toţi elevii intră în aceeaşi săptămână.

Conform deciziilor luate de inspectoratele şcolare judeţene, intervalele alese pentru vacanţa de schi au fost astfel:

În perioada 9-15 februarie 2026: elevii din judeţele Bistriţa‑Năsăud, Cluj şi Timiş.

În perioada 16-22 februarie 2026: elevii din majoritatea judeţelor (22 de judeţe) + Bucureşti (municipiul) – printre acestea se numără: Braşov, Prahova, Iaşi, Ilfov, etc.

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026: elevii din judeţele rămase – de exemplu Suceava, Maramureş, Constanţa, Brăila etc.

Mai clar:

Pentru Bucureşti: vacanţa de schi este programată 16-22 februarie 2026.

Pentru restul judeţelor, intervalul depinde de ce decizie s-a luat la nivelul fiecărui inspectorat, în cele trei blocuri menţionate.

Toate inspectoratele şcolare judeţene, împreună cu municipiul Bucureşti, au avut termen până la 1 aprilie (2025) pentru a decide exact perioada. (vezi harta de mai jos pentru vacanța pe fiecare județ în parte)

Este singura vacanţă cu dată mobilă din calendarul anului şcolar

Vacanţa de schi (sau vacanţa mobilă de februarie) este singura vacanţă din structura anului şcolar care nu are o dată fixă naţională identică pentru toţi elevii, ci se acordă într-o săptămână ce poate varia în funcţie de judeţ/inspectorat.

Explicaţii suplimentare: