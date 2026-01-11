Un băiat a distrus o coroană de nuntă din aur, de două kilograme, care valorează aproape 300.000 de euro

Bijuteria aparține influenceriței Zhang Kaiyi. Foto: X

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru lumea artei. Și asta deoarece un cuplu a distrus „Scaunul lui Van Gogh” în Palazzo Maffei din Verona; un tablou vechi de 300 de ani din Galeria Uffizi din Florența a fost rupt de un turist care încerca să creeze un meme, iar apoi a urmat jaful de la Luvru.

De data aceasta, un băiat a reușit să răstoarne o coroană din aur, evaluată la 240.765 de lire sterline, la Muzeul X din Beijing, China, potrivit metro.co.uk.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum copilul atinge vitrina de sticlă, iar coroana cade pe podea.

Bijuteria, care cântărește nu mai puțin de două kilograme, aparține influenceriței Zhang Kaiyi. Aceasta a fost realizată cu mare atenție din aur pur de către soțul ei, artistul Zhang Yudong, pentru a fi purtată în ziua nunții lor.

Experții susțin acum că pagubele se ridică la aproximativ 42.420 de lire. Mai mult decât atât, părinții copilului ar putea fi trași la răspundere.

Deși piesa este asigurată, influencerița susține că valoarea acesteia nu poate fi calculată doar în funcție de greutatea aurului.

„De aceea, cer sfaturi online despre cum ar trebui evaluat corect prejudiciul”, a declarat ea.

Potrivit unui reprezentant al muzeului, „capacul vitrinei nu ar fi fost fixat corespunzător”.

Avocații au subliniat, la rândul lor, că, având în vedere caracteristicile și valoarea coroanei, vitrina ar fi trebuit să fie mult mai stabilă și mai bine protejată. Deocamdată, nu este clar dacă exista un panou cu mesajul „nu atingeți” înainte de incident.

Într-o postare ulterioară, Zhang a precizat că nu a intenționat niciodată să ceară despăgubiri familiei copilului sau să expună pe cineva în mediul online.

Ea a mai menționat că piesa este complet asigurată și că își dorește doar îndrumări privind modul corect de gestionare a cererii de despăgubire.

Coroana deteriorată este în prezent evaluată de specialiști, în timp ce discuțiile continuă.