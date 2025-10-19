Jaf la Luvru. Muzeul se închide pentru restul zilei din "motive excepționale"

Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati.
Într-un mesaj postat pe rețeaua socială X, Rachida Dati a precizat că nu au fost persoane rănite.
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025
Ministrul a adăugat că este la fața locului, alături de polițiști și conducerea muzeului.
O anchetă a fost deschisă.
Muzeul Luvru a informat vizitatorii că „va rămâne închis astăzi din motive excepționale”.
⚠️?? Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
