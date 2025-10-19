Antena 3 CNN Externe Mapamond Jaf la Luvru. Muzeul se închide pentru restul zilei din "motive excepționale"

G.M.
Publicat la 12:30 19 Oct 2025
muzeul luvru
Un jaf a avut loc la Muzeul Luvru. Sursa foto: Profimedia Images

Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati.

Într-un mesaj postat pe rețeaua socială X, Rachida Dati a precizat că nu au fost persoane rănite.

Ministrul a adăugat că este la fața locului, alături de polițiști și conducerea muzeului.

O anchetă a fost deschisă.

Muzeul Luvru a informat vizitatorii că „va rămâne închis astăzi din motive excepționale”.

Etichete: Muzeul Luvru jaf poliție

