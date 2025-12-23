Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii

Alertă la Hotelul Hilton din Sibiu. Foto: Antena 3 CNN

Şase ambulanţe şi şapte autospeciale de pompieri intervin marţi, la un hotel situat la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari, unde s-a prăbuşit tavanul care acoperea piscina, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, care a declanşat Planul Roşu de Intervenţie. Potrivit Ora de Sibiu, ar fi vorba de Hotelul Hilton.

În aceste momente 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori și sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului, anunță ISU.

„Din fericire nu avem persoane grav rănite, două persoane duse la spital cu leziuni minore și atacuri de panică. Doar 8 persoane în zona piscinei”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. „E tavan fals, dacă era altfel puteam să avem un alt deznodământ”, a mai declarat acesta.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de scafandri.

Se continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

La fața locului acționează următoarele forțe:

•⁠ ⁠2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic;

•⁠ ⁠4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic;

•⁠ ⁠o autospecială de transport personal și victime multiple;

•⁠ ⁠o autospecială de descarcerare;

•⁠ ⁠3 autospeciale de stingere

•⁠ ⁠2 autospeciale de primă intervenție și comanda.