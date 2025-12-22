Ungaria a inaugurat un nou tronson de autostradă lângă granița cu România

Ungaria a inaugurat un nou tronson de autostradă lângă granița cu România.

Ungaria a inaugurat, luni, un nou tronson de 34 de kilometri al drumului de mare viteză M4, între Törökszentmiklós și Kisújszállás, spre granița cu România, relatează agenția de presă Hirado.

Evenimentul reprezintă un nou moment important în construcţia ţării, a anunţat prim-ministrul Ungariei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Ceea ce ne-am asumat facem, pas cu pas, chiar și cu vânt potrivnic”, a scris Viktor Orban.

Premierul a subliniat că, în 2010, Ungaria avea 1.273 de kilometri de autostrăzi, iar până în 2025 această lungime va ajunge la aproximativ 2.000 de kilometri.

Astfel, 90% dintre cetățeni vor locui la maximum 30 de minute de mers cu mașina de o autostradă, a mai precizat el.

„A fost un drum greu. Ne-am confruntat cu criza financiară și cea migraționistă, cu pandemia de COVID, iar acum ne confruntăm cu războiul”, a spus Viktor Orban.

Premierul a adăugat că, doar săptămâna trecută, guvernul a reușit să economisească 400 de miliarde de forinți (aproximativ 1,03 miliarde de euro), obținând o derogare de la împrumutul contractat de Bruxelles pentru război.

Potrivit postării, tronsonul inaugurat luni a costat mai puțin de jumătate din această sumă, un nivel al cheltuielilor care permite continuarea construcției până la Berettyóújfalu, localitate situată la granița cu România.

„Și o vom continua. Pentru că banii ungurilor au un loc mai bun în Câmpia Ungară, în asfaltul unui drum cu patru benzi, decât risipiți sub focuri în Donbas sau în băile aurite ale oligarhilor ucraineni. Acesta este planul nostru: în locul planului de război de la Bruxelles, o construcție pașnică a țării”, a mai scris Viktor Orban.