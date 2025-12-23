Antena 3 CNN Externe Mapamond Taylor Swift a donat 1 milion de dolari pentru combaterea foametei în SUA

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 22:40 23 Dec 2025 Modificat la 22:40 23 Dec 2025
taylor swift
Feeding America i-a mulţumit lui Swift pentru contribuţia sa. Foto: Hepta

Cântăreaţa americană Taylor Swift a donat 1 milion de dolari către organizaţia nonprofit Feeding America, principala reţea de combatere a foametei în Statele Unite, transmite marţi agenţia EFE, potrivit Agerpres.

"În acest sezon al sărbătorilor, sprijinul ei continuu reprezintă o puternică aducere aminte a ceea ce este posibil atunci când ne unim forţele pentru a eradica foametea", a declarat Claire Babineaux-Fontenot, directoarea executivă a organizaţiei, într-un comunicat emis marţi.

Feeding America i-a mulţumit lui Swift pentru contribuţia sa, descrisă drept o dovadă de unitate pentru "a ne asigura că familiile au o masă plină în acest Crăciun şi în viitor", se precizează în comunicat.

Vedeta pop a făcut mai multe donaţii către organizaţia nonprofit în trecut, inclusiv o donaţie de un milion de dolari, în octombrie anul trecut, venind în sprijinul victimelor uraganelor Helene şi Milton, care au devastat unele regiuni din sud-estul Statelor Unite.

Contribuţia lui Swift a ajutat comunităţile afectate de aceste dezastre să se redreseze, contribuind la furnizarea de alimente esenţiale, apă potabilă şi provizii către cei afectaţi de aceste furtuni devastatoare.

Cel mai recent raport al Feeding America, cea mai mare reţea de bănci de alimente din Statele Unite, estimează că insecuritatea alimentară a escaladat, ajungând să afecteze 47 de milioane de persoane la nivel naţional

Etichete: Taylor Swift foamete un milion de dolari

