Singurul jurnalist occidental care a relatat din Iran, în plin război. Reporterul CNN Frederik Pleitgen: Oamenii se tem să vorbească

Jurnalistul CNN Frederik Pleitgen a fost singurul reporter din Occident care a relatat despre războiul din Orientul Mijlociu direct din Iran. Deși a primit critici din partea lui Donald Trump, Pleitgen spune că „este mai bine să fii la fața locului”.

Frederik Pleitgen, corespondent internațional senior al CNN, a revenit la rutina sa după o săptămână petrecută în Iranul afectat de război, unde a fost singurul corespondent de televiziune occidental care a primit viză pentru a relata din interiorul țării.

Deși Pleitgen nu este străin de relatările din zone ostile precum Iranul sau Rusia - unde este și corespondent la Moscova - jurnalistul în vârstă de 49 de ani spune că soția lui a avut „un sentiment rău” în legătură cu această deplasare.

Totuși, a considerat că oportunitatea era prea importantă pentru a o rata. La un moment dat a trecut însă printr-o situație periculoasă: marți, el și producătoarea sa, Claudia Otto, au fost nevoiți să fugă dintr-o zonă după ce au auzit focuri de artilerie antiaeriană și o explozie.

Într-un moment în care mass-media este intens scrutinată și există o ostilitate clară din partea Casei Albe, CNN a primit remarci ironice și acuzații că Pleitgen ar face propagandă pentru regimul iranian – inclusiv într-un mesaj critic publicat pe X de un membru al administrației Trump – deoarece se afla în țară cu acordul guvernului, lucru pe care CNN l-a precizat de fiecare dată când jurnalistul apărea în direct.

„Pot să accept criticile. Cred că este în regulă”, spune el.

Pleitgen a vorbit cu The Guardian despre experiența sa, din Germania.

Cum a fost să fii singurul jurnalist al unei televiziuni occidentale aflat în întreaga țară, în plin război?

Este, evident, o mare responsabilitate. Autoritățile știu că ești singurul jurnalist occidental acolo, așa că încearcă să te ducă în locurile unde s-a întâmplat ceva sau la lucrurile pe care vor să le arate. Pe de altă parte, urmăream și reacțiile din exterior - primești multe atacuri și critici din partea celor care nu vor să fii acolo sau nu sunt de acord cu modul în care relatezi.

De ce crezi că Iranul ți-a acordat viză?

Am mai fost acolo de multe ori, îi cunosc pe acești oameni de ani de zile. Când a început conflictul, am depus imediat cererea de viză și am contactat ministerul culturii, care se ocupă de presa străină. Le-am spus că vrem cu adevărat să venim și că este important să existe presă internațională la fața locului. În final, ne-au acordat viza.

Ați avut un însoțitor oficial? Cineva care să vă supravegheze?

Nu. Nu am avut un astfel de însoțitor. Am avut un translator pe care îl angajăm și îl plătim noi, dar ministerul culturii i-a cerut să nu ne ducă în locuri sensibile. De asemenea, ni s-a spus că, atunci când ne deplasăm, trebuie să anunțăm înainte. Dacă mergi la locul unui atac sau într-o zonă bombardată, acolo sunt de obicei membri ai Gărzilor Revoluționare. Dacă nu știu că vii sau nu există cineva care să medieze situația, lucrurile se pot complica rapid. Pentru evenimente mai mari trebuia să ne înscriem dinainte. Au fost mai multe restricții decât în trecut, dar, în mare parte, am putut face ceea ce ne-am propus.

Te-au surprins criticile online legate de faptul că ai intrat în țară cu permisiunea guvernului și că ai intervievat consilierul pentru politică externă al liderului suprem?

Nu. Mă așteptam la asta. În prezent, mai ales în Statele Unite, dezbaterile despre aproape orice face administrația Trump sunt foarte polarizate. Așa că inevitabil apar atacuri din partea celor care nu agreează „presa liberală” sau ceea ce reprezintă ea. Nu m-a surprins și, sincer, nu mă deranjează. Cred că este ceva firesc. Chiar și cu restricții, este întotdeauna mai bine să fii la fața locului decât să nu fii.

Un lucru la care mă gândesc mereu este că pentru mulți oameni miza este foarte mare. Nu este vorba doar despre administrația Trump, ci și despre diaspora iraniană și despre lucruri pe care oamenii le-au așteptat zeci de ani. Pot înțelege că emoțiile sunt foarte puternice.

Ai simțit că relatările tale au fost cu adevărat independente, având în vedere limitările?

Da, sunt mulțumit de materialele realizate. În ceea ce privește războiul în curs, cred că am făcut exact ceea ce ne-am propus. Un aspect pe care mi-ar fi plăcut să-l explorez mai mult este în ce măsură guvernul mai are sprijinul populației. Pe străzi erau însă foarte puțini oameni, iar mulți se tem să vorbească.

În timpul bombardamentelor SUA și Israelului, cum știați de unde este sigur să transmiteți?

Stăteam într-un hotel din nordul Teheranului, într-o zonă considerată relativ sigură acum, deoarece secțiile de poliție din apropiere au fost deja bombardate. Când auzeam avioane sau explozii - ceea ce se întâmpla de mai multe ori pe zi - coboram la parterul hotelului, pentru a avea cât mai multe etaje între noi și eventualele lovituri. Cam atât poți face. Nu există sirene de raid aerian și nici adăposturi solide. În rest, încercam să evităm zonele bombardate frecvent.

Diferența față de războiul din Ucraina este că aici Statele Unite și Israelul au unele dintre cele mai moderne forțe aeriene din lume. Folosesc muniții de mare precizie și foarte puternice. Dacă apare o problemă, în opinia mea există două explicații: fie coordonatele sunt greșite sau depășite, fie muniția este atât de puternică încât produce pagube colaterale.

Familia ta s-a obișnuit cu faptul că lucrezi din zone de război?

Fac asta de 18 ani, așa că s-au obișnuit. Am fost mult timp în Ucraina, dar și în Irak, Afganistan sau Siria. De data aceasta, însă, soția mea mi-a spus că are un sentiment rău, ceea ce nu se întâmplă des. Cred că era și pentru că situația de pe teren era foarte incertă. După ce am ajuns acolo și am putut comunica în continuare, lucrurile au fost în regulă.

Ai fi rămas mai mult de opt zile dacă ai fi putut?

Da, sigur. Absolut.

Intenționezi să revii sau să ceri o nouă viză?

Da, cu siguranță voi încerca să mă întorc. Voi depune o nouă cerere de viză cât mai curând posibil. Cred că este important să fii acolo și să vezi ce se întâmplă.