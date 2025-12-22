Examen ținut pe pista unui aeroport din cauza numărului mare de participanți. Pentru ce post au concurat 8.000 de candidați

Un examen în India a fost ținut pe pista unui aeroport. Foto: Captură video

O pistă de aterizare din Sambalpur, Odisha, s-a transformat într-o sală de examene, unde 8.000 de candidați s-au prezentat pentru 187 de posturi în garda națională, care necesită o calificare minimă de clasa a V-a.

Potrivit oficialilor, recrutarea, efectuată de poliția din Sambalpur pentru 24 de secții de poliție din district pe 16 decembrie, a avut loc pe pista de aterizare Jamadarpali, lângă oraș.

„Întrucât numărul de candidați era imens, a existat o provocare logistică. Pentru a depăși acest lucru, s-a decis organizarea testului scris pe pista de aterizare, astfel încât toți candidații să poată să susțină examenul”, a declarat un ofițer superior de poliție din district.

Deși numărul de candidați este aproape similar în alte districte, pentru susținerea testului scris se folosesc stadioane sau terenuri de joacă imense.

Pentru buna desfășurare a examenului în Odisha, a fost desfășurat un număr adecvat de oficiali, în timp ce dronele au monitorizat candidații, au declarat oficialii.

Candidații au susținut un test scris de 50 de puncte, împărțit în două părți, în 90 de minute. Oficialii au declarat că cei care vor promova testul scris vor fi chemați la testul de aptitudini fizice.

Un oficial a declarat că majoritatea candidaților care au aplicat pentru posturi erau absolvenți, în timp ce unii dintre ei au diplome de master, tehnice și de management.