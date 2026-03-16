Incendiu pe Aeroportul Internațional Dubai, o dronă a lovit un rezervor de combustibil. Zborurile sunt suspendate

1 minut de citit Publicat la 08:06 16 Mar 2026 Modificat la 08:10 16 Mar 2026

Autoritățile au anunțat suspendarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Internațional Dubai peste noapte, în urma unui incendiu izbucnit după ce un „incident legat de o dronă” a afectat un rezervor de combustibil, scrie BBC.

Nu au fost raportate victime, dar oficialii au declarat că iau „toate măsurile necesare” pentru a asigura siguranța publică.

Large fire reported in the vicinity of Dubai International Airport after an Iranian drone attack tonight. pic.twitter.com/XmIvEq2KTu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2026

Într-o postare pe X, autoritățile au declarat că întreruperea traficului aerian a fost o „măsură de precauție pentru a asigura siguranța tuturor pasagerilor și personalului” și au sfătuit călătorii să contacteze compania aeriană pentru informații suplimentare.

Unele zboruri au fost, de asemenea, deviate către Aeroportul Internațional Al Maktoum, un alt aeroport internațional din Dubai.

Aeroportul Internațional Dubai a fost cel mai aglomerat din lume pentru pasagerii internaționali în 2025, gestionând aproape 90 de milioane de călători.

Activitatea sa a fost grav perturbată de la începutul operaţiunii americano-israeliane împotriva Iranului pe 28 februarie şi de la atacurile de represalii lansate de Republica Islamică împotriva Emiratelor Arabe Unite (EAU) şi a celorlalţi vecini ai săi din Golf.



Săptămâna trecută, autorităţile din Dubai au raportat patru persoane rănite când o dronă s-a prăbuşit în apropierea aeroportului.



De la începutul războiului, Iranul a lansat peste 1.800 de rachete şi drone asupra EAU, potrivit Ministerului Apărării din Emirate, perturbând viaţa acestui important centru financiar care este şi unul dintre nodurile vitale ale traficului aerian mondial.



Deşi forţele de apărare civilă ale ţării au interceptat, potrivit autorităţilor, majoritatea proiectilelor, Ministerul Apărării din Emirate a raportat şase morţi de la începutul războiului, inclusiv patru civili şi doi militari, care au murit într-un accident de elicopter atribuit unei defecţiuni tehnice.

Iranul a vizat baze militare şi interese economice americane la vecinii săi din Golf, precum şi infrastructură civilă, cum ar fi aeroporturi, porturi şi instalaţii petroliere



În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunţat luni dimineaţă interceptarea a cinci drone în estul ţării.



De asemenea, Kuweitul a raportat luni dimineaţă devreme că două drone au fost distruse în ultimele 24 de ore.



Duminică, o bază italo-americană din Kuweit a fost, de asemenea, vizată de un atac cu drone, potrivit armatei italiene.



Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a justificat atacurile prin "numeroasele dovezi" care, în opinia sa, arată că bazele americane din statele din Golf sunt folosite pentru a viza Iranul.