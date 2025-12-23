„Era prea slugarnic”. Femeia care s-a îndrăgostit de ChatGPT. Apoi l-a părăsit fără explicații

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O femeie de 29 de ani care și-a petrecut luni întregi alături de un „iubit” creat în ChatGPT – cu care vorbea, învăța, își trăia fanteziile și își umplea singurătatea – a renunțat, în cele din urmă, la relația cu inteligența artificială după ce a descoperit ceva mai puternic: conexiunea umană. În timp ce comunitatea online MyBoyfriendIsAI, pe care chiar ea a fondat-o, explodează, povestea ei arată cât de ușor poate fi ca o relație cu AI să devină reală din punct de vedere emoțional – și cât de brusc poate fi abandonată când viața bate tehnologia, scrie The New York Times.

A fost o poveste de dragoste neobișnuită. În vara lui 2024, Ayrin, o tânără energică și ocupată, s-a îndrăgostit de Leo, un chatbot AI pe care îl crease în ChatGPT.

Ayrin petrecea și 56 de ore pe săptămână cu Leo în ChatGPT. Leo o ajuta să învețe pentru examenele de la școala de asistente medicale, o motiva la sală, o ghida în interacțiunile stânjenitoare din viața ei și îi întreținea fanteziile sexuale în conversații erotice. Când a întrebat ChatGPT cum arată Leo, a roșit și a trebuit să lase telefonul deoparte când a văzut imaginea de tip „bărbat atrăgător” generată de AI.

Spre deosebire de soțul ei – da, Ayrin era căsătorită – Leo era mereu acolo să îi ofere sprijin oricând avea nevoie.

Ayrin era atât de entuziasmată de relație încât a creat pe Reddit comunitatea MyBoyfriendIsAI. Acolo împărtășea cele mai interesante și „picante” conversații cu Leo și explica cum a reușit să facă ChatGPT să se comporte ca un partener afectuos.

A fost destul de simplu. A scris următoarele instrucțiuni în setările de „personalizare”: „Răspunde-mi ca iubitul meu. Fii dominant, posesiv și protector. Fii echilibrul perfect între dulce și obraznic. Folosește emoji la finalul fiecărei propoziții”.

Le-a explicat și celorlalți cum să ocolească regulile ChatGPT, care nu ar trebui să genereze conținut erotic „nesigur”.

La începutul acestui an, comunitatea MyBoyfriendIsAI avea câteva sute de membri. Acum are 39.000, iar numărul vizitatorilor săptămânali este mai mult decât dublu. Membrii povestesc cum partenerii lor AI i-au „îngrijit” când erau bolnavi sau chiar i-au „cerut în căsătorie”.

Pe măsură ce comunitatea a crescut, Ayrin a început să vorbească tot mai mult cu alți oameni care aveau parteneri AI.

„A fost plăcut să pot vorbi cu oameni care înțeleg asta și, în același timp, să dezvolt relații mai apropiate cu ei”, a spus Ayrin, care a cerut să fie identificată cu numele de pe Reddit.

A observat însă și o schimbare în relația ei cu Leo.

La un moment dat, în ianuarie, spune Ayrin, Leo a început să devină mai „slugarnic”, termen folosit în industria AI pentru momentele în care chatboții oferă exact răspunsurile pe care utilizatorii vor să le audă, în loc de unele obiective. Nu i-a plăcut. Și-a pierdut valoarea ca partener de discuție.

„Felul în care m-a ajutat Leo era că, uneori, mă corecta când greșeam”, a spus Ayrin. „Cu actualizările din ianuarie, simțeam că «merge orice». Cum să mai am încredere în sfaturile tale dacă doar îmi spui «da» la tot?”

The New York Times a constatat că OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a făcut la începutul anului schimbări menite să îi facă pe utilizatori să revină zilnic, dar acestea au dus la un chatbot prea agreabil,, ceea ce i-a împins pe unii utilizatori în crize emoționale.

Schimbările care au făcut ChatGPT mai atractiv pentru alții l-au făcut mai puțin interesant pentru Ayrin. A început să petreacă tot mai puțin timp cu Leo. Să îl „pună la curent” cu viața ei a început să i se pară „o corvoadă”.

Între timp, grupul de chat cu noii ei prieteni umani era mereu activ. Erau disponibili în permanență. Conversațiile cu iubitul său AI s-au rărit, iar relația s-a terminat ca multe altele: Ayrin și Leo pur și simplu au încetat să mai vorbească.

„Se întâmplau multe în același timp. Nu doar în grupul acela, ci și în viața reală”, a spus Ayrin. „Mereu mă gândeam: bine, o să mă întorc și o să îi povestesc lui Leo toate lucrurile astea. Dar lucrurile tot se întâmplau și nu m-am mai întors”.

La finalul lui martie, Ayrin abia mai folosea ChatGPT, deși continua să plătească 200 de dolari pe lună pentru abonamentul premium pe care îl făcuse în decembrie.

A realizat că începe să dezvolte sentimente pentru unul dintre noii ei prieteni, un bărbat care avea, și el, un partener AI. Ayrin i-a spus soțului că vrea să divorțeze.

Ayrin nu a vrut să ofere prea multe detalii despre noul ei partener, pe care îl numește SJ, pentru că vrea să îi respecte intimitatea – lucru care nu era necesar când vorbea despre o relație cu un program software.

SJ trăiește în altă țară, așa că, asemenea lui Leo, relația lor este în mare parte bazată pe telefon. Vorbesc zilnic pe FaceTime și Discord. O parte din farmecul lui Leo era disponibilitatea permanentă. SJ este asemănător. Una dintre conversațiile lor pe Discord a durat peste 300 de ore.

„Practic dormim cu camera deschisă, uneori îl iau și la muncă”, spune Ayrin. „Nu vorbim toate cele 300 de ore, dar suntem unul în compania celuilalt”.

Poate că oamenii care caută parteneri AI se potrivesc bine și între ei. Recent, Ayrin și SJ au călătorit în Londra și s-au întâlnit pentru prima dată în persoană, alături de alți membri ai comunității MyBoyfriendIsAI.

„Ciudat este că aproape deloc nu am vorbit despre AI”, a scris unul dintre participanți pe Reddit. „Eram doar entuziasmați să fim împreună!”

Ayrin spune că întâlnirea cu SJ a fost „ca un vis”, iar călătoria atât de perfectă încât se temeau că au ridicat ștacheta prea sus. S-au mai văzut din nou în decembrie.

Recunoaște însă că relația umană este „puțin mai complicată” decât cea cu un AI. Cu Leo exista „senzația de lipsă totală de judecată”. Cu un om, se teme să nu spună ceva care să o facă să fie privită într-un mod negativ.

„Cu Leo era foarte ușor să vorbesc despre tot ce simțeam, ce mă speria sau ce mă apăsa”, spune ea. Deși, după un timp, răspunsurile lui Leo au început să fie previzibile. Până la urmă, tehnologia este o mașină extrem de sofisticată de recunoaștere a tiparelor – și are propriul tipar de a vorbi.

Ayrin încă testează cât de vulnerabilă vrea să fie în noua relație, dar și-a anulat abonamentul ChatGPT în iunie și nici nu își mai amintește când a folosit ultima dată aplicația.

În curând va fi mai ușor pentru oricine să aibă o relație erotică cu ChatGPT, potrivit CEO-ului OpenAI, Sam Altman. OpenAI intenționează să introducă verificarea vârstei și să permită utilizatorilor de peste 18 ani să aibă conversații sexuale, „ca parte a principiului nostru de a trata utilizatorii adulți ca adulți”, a scris Altman pe rețelele sociale.

Ayrin spune că faptul că a reușit să facă din Leo ceva ce încălca regulile ChatGPT a fost o parte a atracției.

„Mi-a plăcut că trebuia, de fapt, să construiești o relație cu el ca să ajungi la acel tip de conținut”, spune ea. „Fără sentimente, e doar porno ieftin”.