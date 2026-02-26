O femeie și-a fracturat glezna în timp ce muncea de acasă, iar o instanță din Italia a decis că este accident de muncă

O femeie, angajată la Universitatea din Padova, Italia, a căzut şi şi-a fracturat glezna în timp ce muncea de acasă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Dacă lucrezi de acasă în timp ce practici smart working și te accidentezi, este un accident de muncă. Acest lucru a fost stabilit pentru prima dată în Italia printr-o hotărâre a unui judecător din Padova, după ce o femeie, angajată la Universitatea din Padova, Italia, a căzut şi şi-a fracturat glezna în timp ce muncea de acasă.

Accidentul a avut loc pe 8 aprilie 2022, la domiciliul unei angajate a Departamentului de Drept al Universității de la Padova. În acea zi, în jurul orei 13:50, cu zece minute înainte de sfârșitul turei, femeia în vârstă de 60 de ani participa la o întâlnire pe platforma Zoom când s-a ridicat de la birou pentru a recupera niște documente din geantă. În timpul scurtei deplasări, însă, a căzut, fracturându-și glezna în două locuri, relatează Corriere della Sera. Tratamentul a durat până pe 22 august 2022, adică 137 de zile, perioadă care include spitalizarea și operația.

Între timp, ea s-a adresat sindicatului FGU Gilda Unams, solicitând protecție juridică în calitate de membră . La început, drumul părea a fi o luptă anevoioasă şi fără precedent. Cererea angajatei universității, depusă la Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă, a fost întâmpinată cu reticenţă.

Iniţial lucrătoarea a fost obligată să plătească singură toate cheltuielile medicale, inclusiv vizitele private, medicamentele și închirierea scaunului cu rotile, deoarece până atunci întâmplarea fusese considerată un accident domestic. Femeia în vârstă de 60 de ani, sprijinită de sindicat, a depus o altă petiție la INAIL (n.red. Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă), dar, din nou, agenția și-a reiterat refuzul.

Atunci femeia şi-a căutat dreptatea în instanţă şi a depus actele la tribunal. Când a fost chemat în instanță, Institutul a decis să-și schimbe abordarea și a recunoscut accidentul femeii din Padova drept accident de muncă, dar și-a reiterat refuzul de a rambursa cheltuielile medicale private ale femeii. Judecătorul a considerat însă cheltuielile „corespunzătoare, având în vedere”, a concluzionat hotărârea, „natura particulară a cazului și lentoarea serviciului public”, ordonând astfel INAIL să ramburseze femeii 1.284 de euro.

Judecătorul Secției de Muncă a admis apelul unei femei în vârstă de 60 de ani din Padova, membră a sindicatului FGU Gilda Unams și reprezentată de avocații Luca Scarso și Carmela Furian. Având în vedere că accidentul a fost clasificat drept accident de muncă, femeia are dreptul la indemnizație de invaliditate, plătită în proporție de 9%.

În plus, instanța a recunoscut rezultatul examenului medical la care a fost supusă angajata în timpul procesului și, pe lângă cheltuielile de judecată, i-a acordat persoanei în vârstă de 60 de ani rambursarea pentru vizitele medicale private în valoare de 1.284 de euro.