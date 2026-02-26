Magnatul din Hong, Kong Jimmy Lai, câștigă apelul împotriva condamnării pentru fraudă, dar asta nu schimbă cu nimic situația lui

Jimmy Lai, magnatul media pro-democrație din Hong Kong, a câștigat apelul împotriva unei condamnări de aproape șase ani de închisoare pentru fraudă din 2022, scrie BBC. Joi, Curtea de Apel din Hong Kong a anulat condamnările lui Lai și ale unui alt inculpat, acuzați că ar fi subînchiriat ilegal spații de birouri.

Însă Lai va rămâne după gratii. La începutul acestei luni, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru pentru conspirație cu puteri străine şi revoltă, în baza legii securității naționale a orașului.

Lai, cetățean britanic, este un critic vehement al Beijingului și una dintre cele mai importante figuri ale mișcării pro-democrație din Hong Kong. Este reținut din 2020.

În 1995, el a fondat Apple Daily, un tabloid local critic la adresa Beijingului, care a devenit cel mai mare ziar pro-democrație din Hong Kong. Publicația a fost închisă în 2021, după ce Lai și alți membri-cheie ai redacției au fost arestați. Ziarul s-a aflat în centrul procesului de fraudă al lui Lai. Procurorii au susținut că acesta a încălcat termenii contractului de închiriere, permițând firmei sale private de consultanță să funcționeze într-un spațiu de birouri pe care Apple Daily îl închiriase.

Wong Wai-keung, fost director executiv în compania media a lui Lai, a fost de asemenea inculpat în același dosar și condamnat la 21 de luni de închisoare.

Caoilfhionn Gallagher KC, care conduce echipa internațională de avocați a lui Lai, a spus joi că decizia „nu schimbă nimic” și că Lai riscă să moară în închisoare din cauza stării precare de sănătate. „Nimeni nu ar trebui să se lase păcălit crezând că faptul că acest apel pentru fraudă a fost, în cele din urmă, admis ar sugera că sistemul din Hong Kong funcționează corect sau în mod just”, a declarat ea pentru BBC.

Criticii spun că procesele și detenția lui Lai sunt un semn al restrângerii libertăților civile în Hong Kong, mai ales după introducerea unei legi a securității naționale impuse de Beijing.

În această lună, guvernele Regatului Unit și ale SUA au afirmat că legea securității naționale a fost folosită pentru a „reduce la tăcere” activiști precum Lai.

Beijingul și autoritățile din Hong Kong au susținut că legea este necesară pentru menținerea stabilității și neagă că ar fi slăbit libertățile teritoriului, în calitatea sa de regiune semiautonomă a Chinei.

Organizații pentru drepturile omului și familia lui Lai s-au declarat îngrijorate din cauza deteriorării stării lui de sănătate în închisoare. Însă autoritățile chineze au susținut că Lai este „în stare bună de sănătate” și primește îngrijire „corespunzătoare”.