Jimmy Lai, miliardarul din Hong Kong care a testat limitele Chinei, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare

Magnatul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost condamnat într-un proces istoric pentru securitate națională. FOTO: Hepta

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe fostul magnat media pro-democraţie Jimmy Lai la o pedeapsă totală de 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu puteri străine şi revoltă, în ciuda presiunilor din partea Regatului Unit, SUA şi activiştilor pentru drepturile omului pentru eliberarea sa.

Este cea mai severă pedeapsă pronunţată vreodată în temeiul legii privind securitatea naţională impusă în 2020 de China după protestele pro-democraţie, uneori violente, care au zguduit în 2019 teritoriul retrocedat de Regatul Unit în 1997, scrie CNN.

Apărătorii drepturilor omului şi-au exprimat consternarea faţă de ceea ce ei consideră a fi sfârşitul drepturilor care caracterizau odinioară Hong Kongul.

Fiul său, Sebastien, s-a declarat consternat într-un comunicat: „Condamnarea tatălui meu la această pedeapsă draconică este devastatoare pentru familia noastră şi îi pune viaţa în pericol. Aceasta marchează distrugerea totală a sistemului judiciar din Hong Kong şi sfârşitul justiţiei”. „După ce a examinat comportamentul criminal grav al lui Lai (...), instanţa a considerat că pedeapsa totală aplicată lui Lai în acest caz trebuie să fie de 20 de ani de închisoare”, se arată într-un document recapitulativ al judecătorilor prezentat în cadrul unei şedinţe care a durat doar câteva minute.

Jimmy Lai, prezent în boxa acuzaţilor, a rămas impasibil în timpul citirii sentinţei. În timp ce era dus, el a salutat cu un gest al mâinii, cu o expresie gravă pe chip, persoanele prezente în public, printre care soţia sa Teresa şi foşti jurnalişti ai Apple Daily, ziarul pro-democraţie închis astăzi, al cărui fondator era.

Omul de afaceri risca închisoarea pe viaţă. El fusese găsit vinovat pe 15 decembrie de trei capete de acuzare. Tribunalul a inclus în cei 20 de ani de închisoare şi doi ani dintr-o pedeapsă deja pronunţată împotriva sa pentru fraudă, ceea ce ar trebui să însemne că va ispăşi de fapt încă 18 ani.

Faptele presupuse de conspiraţie cu străinătatea erau pasibile de închisoare pe viaţă, iar cele de publicare subversivă de doi ani de închisoare.

Jimmy Lai este titularul unui paşaport britanic. Regatul Unit denunţă caracterul „politic” al procesului. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că a abordat acest subiect în timpul vizitei sale în China la sfârşitul lunii ianuarie, în cadrul discuţiilor cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, de asemenea, că doreşte ca omologul său chinez să-l elibereze pe Jimmy Lai.

„Pedeapsa cu închisoarea pronunţată împotriva lui Jimmy Lai este un atac premeditat împotriva libertăţii de exprimare, care ilustrează perfect desfiinţarea sistematică a drepturilor care caracterizau odinioară Hong Kongul”, a scris Amnesty International într-un comunicat.

„Pedeapsa grea de 20 de ani de închisoare aplicată lui Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, echivalează, de fapt, cu o condamnare la moarte”, a declarat Human Rights Watch.

Autorităţile din Hong Kong asigură că cazul lui Lai „nu are nicio legătură cu libertatea de exprimare sau libertatea presei”.

Beijingul a declarat că susţine „cu fermitate” Hong Kongul în „apărarea securităţii naţionale în conformitate cu legea şi în reprimarea actelor criminale care pun în pericol securitatea naţională”.