Fiica magnatului pro-democrație Jimmy Lai susține că tatălui ei „îi putrezesc dinții și îi cad unghiile” în închisoarea din Hong Kong

Magnatul pro-democrație, Jimmy Lai, stânga, și fiica lui, Claire Lai, dreapta. Sursa foto: Profimedia Images

Fiica lui Jimmy Lai, magnatul pro-democrație încarcerat în Hong Kong, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea stării de sănătate a tatălui său în detenție, afirmând că unghiile acestuia „uneori cad”, iar dinții îi putrezesc, potrivit BBC.

Lai, în vârstă de 78 de ani, este deținut din decembrie 2020 și riscă închisoare pe viață. La începutul acestei luni, el a fost condamnat pentru colaborare cu forțe străine, în baza controversatei legi privind securitatea națională (NSL) a orașului.

Autoritățile din Hong Kong și China au negat că Lai ar fi fost maltratat în închisoare, afirmând că acesta se află într-o „stare bună de sănătate”.

BBC a intrat în posesia unei scrisori scrise de familia lui Lai, în care premierul britanic Keir Starmer este îndemnat să ceară eliberarea lui Lai atunci când se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping luna viitoare.

Fiica sa, Claire Lai, aflată în exil la Londra, a declarat pentru BBC că se teme că „s-ar putea să nu-l mai vadă niciodată”.

„Desigur că mă tem că tatăl meu va deveni un martir, și nu vreau ca el să fie un martir. Dar nu aș fi aici astăzi, nu aș vorbi public, dacă nu aș crede că aceasta este cea mai bună șansă a lui de a se reuni cu familia noastră.”

„În unele zile nici măcar nu poate să se dea jos din pat”

Ea l-a descris pe tatăl său ca fiind un „bărbat extrem de robust și puternic” la momentul în care a ajuns în închisoare, dar spune că, în ultimul an, acesta „a pierdut o cantitate semnificativă de greutate”.

„Este diabetic, are probleme cardiace pe care nu le-a avut în trecut. Are unghii care devin gri-violacee și uneori cad. Are dinți care putrezesc. Are dureri de spate și de șold. Uneori îi este dureros să stea în picioare. Uneori nu poate sta deloc. Iar în unele zile nici măcar nu poate să se dea jos din pat.”, spune ea.

Familia lui Lai a semnalat în repetate rânduri îngrijorări legate de deteriorarea stării sale de sănătate. Fiul lui Lai, Sebastien, a declarat mai devreme în acest an pentru BBC că „trupul tatălui său se degradează”.

Un purtător de cuvânt al Biroului Comisarului Ministerului chinez de Externe în Hong Kong a declarat la începutul acestei luni că „drepturile și interesele legale ale lui Lai au fost pe deplin protejate și că acesta se află într-o stare bună de sănătate”.

Aceștia au adăugat că lui Lai i-a fost asigurat „un mediu de detenție sigur, uman, adecvat și sănătos, în conformitate cu legea”.

Cine este Jimmy Lai

Lai, cetățean britanic, este cea mai proeminentă persoană acuzată în baza legii privind securitatea națională, introdusă în 2020 ca răspuns la protestele pro-democrație de amploare din Hong Kong.

Beijingul apără legea ca fiind necesară pentru menținerea stabilității în Hong Kong, însă criticii spun că aceasta a scos practic în afara legii orice formă de disidență.

Lai a fost acuzat că a făcut lobby pe lângă guverne străine pentru a impune sancțiuni împotriva Hong Kongului și Chinei. De asemenea, a fost găsit vinovat, în baza unei legi separate din perioada colonială, pentru publicarea de materiale considerate instigatoare în ziarul său, Apple Daily, care între timp a fost desființat.

„Persecuție motivată politic”

După condamnarea lui Lai de la începutul acestei luni, Regatul Unit a condamnat decizia drept o „persecuție motivată politic”, afirmând că acesta a fost „vizat pentru exercitarea pașnică a dreptului său la libertatea de exprimare”.

„Regatul Unit a cerut în mod repetat abrogarea Legii privind securitatea națională și încetarea urmăririi penale a tuturor persoanelor acuzate în baza acesteia”, a declarat Ministerul britanic de Externe.

În declarația lor de la începutul acestei luni, autoritățile chineze au afirmat că încercările occidentale „de a influența verdictele judiciare prin presiune politică încalcă în mod flagrant spiritul statului de drept și expun pe deplin ‘dubla măsură’ ipocrită a acestora. Partea chineză se opune ferm acestui lucru.”

Vizita lui Starmer în China, programată pentru sfârșitul lunii ianuarie 2026, va fi prima a unui prim-ministru britanic din 2018.