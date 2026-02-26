Scandal uriaș după ce sute de genți scumpe Chanel au fost distruse pentru că o angajată a folosit lipici ieftin

Compania producătoare folosea mastic pentru a economisi bani și nu lipiciul standard pe bază de apă pentru a produce gențile Chanel. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Casa de modă Chanel a acuzat o companie, situată în provincia Florența, Italia, că a distrus 383 de genţi din cauza lipiciului ieftin folosit în procesul de fabricare și a solicitat daune. Compania a considerat că responsabilă de daună a fost o angajată, aşa că a decis concedierea acesteia. Dar judecătorul a luat decizia ca femeia să fie reangajată.

Compania producătoare folosea mastic pentru a economisi bani și nu lipiciul standard pe bază de apă pentru a produce gențile Chanel. Casa de modă a observat acest lucru și s-a plâns subcontractantului, situat în provincia Florența, că 383 de genți urmau să fie aruncate, cerând daune și amenințând că va anula complet comanda, relatează Corriere della Sera. Compania, la rândul ei, a concediat o lucrătoare , considerată unică responsabilă, pentru a lua măsuri și a evita pierderea valorosului client.

Angajata, care era o simplă ucenică, a contestat concedierea, susținând că este doar un țap ispășitor. În timpul procesului, femeia a fost „salvată” de colegele ei, care au confirmat că șefii înșiși le-au spus să folosească mastic, pe care apoi l-au făcut să „dispară” atunci când compania-mamă a venit să efectueze inspecții. Lucrătoarea a fost reangajată și despăgubită cu 13.000 de euro.

Totul a început pe 11 septembrie 2023 , odată cu scrisoarea de concediere în care compania o acuza că „a efectuat lucrările încredințate, cusând și finisând, precum și lipind 383 de genți Chanel, comandate companiei noastre, ignorând fiecare regulă elementară de diligență, expertiză și competență, a folosit un mastic nepotrivit, nefolosit anterior la produs”. Lucrătoarea a fost acuzată și că a procedat astfel fără a consulta conducerea și că a luat o decizie în afara atribuțiilor sale, „ceea ce a dus la deteriorarea produselor finite și a denigrat profesionalismul companiei noastre”.

Gențile, aparent în stare bună, au prezentat defecte grave în timp: toate fermoarele erau deteriorate. Casa de modă franceză a contestat furnizarea și a cerut daune, „în curs de cuantificare, amenințând totodată că va înceta relația de muncă cu compania noastră”. În acel moment, compania a trebuit să ia măsuri pentru a evita pierderea importantului client, iar lucrătoarea a fost concediată.

„Toți foloseam mastic pentru că era mai simplu și mai puțin costisitor, dar șefii ne-au spus să o facem , cu excepția cazului în care Chanel a venit la inspecție, când am fost puse ca totul să dispară”, au explicat colegele ei în instanță, chemate să depună mărturie cu privire la concediere. Judecătorul Leonardo Pucci de la Tribunalul din Florența a ordonat companiei să o reangajeze pe lucrătoare și să îi plătească, de asemenea, aproximativ 8.000 de euro despăgubiri și 5.000 de euro cheltuieli de judecată.

„Îmi amintesc că l-am auzit pe unul dintre fiii proprietarei spunând că firma Chanel nu voia să se folosească mastic”, a povestit un martor, „dar noi am continuat să-l folosim, așa cum ni s-a spus, mai ales de către manageri. Nu pot ști dacă a existat o diferență între sacii tratați cu mastic sau cu lipici, pentru că, așa cum am spus, când eram pe tură, foloseam doar mastic, pentru că proprietara s-a plâns de lipici, spunând că era mai dificil de utilizat și că dura mai mult să se aplice corect, dar nu am văzut niciodată lipiciul pe bază de apă despre care vorbesc ei.”