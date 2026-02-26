Solistul Trooper îi dă replica deputatei POT care a cerut să fie interzise concertele trupei: „Îmi aduce aminte de 1989”

O deputată POT cere "interzicerea imediată" a unui concert al formaţiei Trooper. Sursa colaj foto: Facebook/ Codruța-Maria & Trooper Romania

Solistul trupei Trooper, Alin Dincă, a reacționat după ce deputata POT de Timiș, Codruța Maria Corcheș, a cerut printr-o petiție anularea concertelor formației de la Palatul Copiilor din București, motivând că spectacolul „sfidează credința creștină” și ar putea afecta copiii. Artistul spune că acuzațiile sunt absurde, iar concertele vor avea loc conform programului.

Artistul a declarat, la Antena 3 CNN, că spectacolele vor avea loc conform programului și că acuzațiile sunt complet nefondate.

„Concertele vor merge înainte. Ne-a șocat și pe noi reacția acestei doamne pentru că s-a luat de un afiș în loc să privească și să vadă exact ce înseamnă trupa pe scena muzicală din România. Suntem aici de 30 de ani și pe lângă faptul că facem muzică și folosim versuri din Max Blacker și din Bacovia și avem niște mesaje pozitive și la concertele noastre vin o grămadă de copii, am făcut și alte lucruri. Încă din 2008 am participat activ și când au fost inundațiile din Moldova. Suntem ambasadori Bikers For Humanity, suntem parteneri ai campaniei România are sânge de rocker. Am luptat pentru implementarea unor legi care să sprijine femeile abuzate. Am ajutat o mulțime de copii în ultimii 20 de ani.”

Solistul a mai subliniat că muzica formației este folosită inclusiv în școli, în proiecte educaționale, și că trupa nu promovează mesaje negative.

„Muzica noastră este folosită în programe pilot pentru a preda diferite materii cu ajutorul muzicii în școli, ce să zic? Și s-a gândit să se lege tocmai de noi. Mi se pare groaznic ca în 2026 să-mi aduc aminte de 1989, când mă fluiera lumea pe stradă și striga atanistule, pentru că aveam părul un pic mai jos de bărbie”.

Reacția lui Alin Dincă vine după ce deputata Codruța Maria Corcheș, aleasă în Parlament pe lista Partidul Oamenilor Tineri, a inițiat o petiție prin care solicită „interzicerea imediată” a concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper, programate pentru 28 februarie și 1 martie la Palatul Copiilor București.

Parlamentara susține că evenimentul ar fi incompatibil cu rolul educativ al instituției și cu perioada Postului Paștelui.

„Concertul sfidează credința creștină poate influența în mod negativ copiii”, a transmis aceasta, invocând „protecția minților tinere” și valorile creștine.

În mesajul public prin care și-a promovat petiția, deputata a scris:

„Sfidarea trebuie să se oprească, respectul pentru credință și protejarea copiilor sunt primordiale. Semnează petiția!”

În documentul adresat autorităților, aceasta susține că „asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă” și vorbește despre „imagistică morbidă” și o „ofensă directă la adresa credinței”.