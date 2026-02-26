Un mare oraș din România are de recuperat milioane de euro din amenzi de circulaţie. Primarul: Șoferii aduc certificate medicale

În cazul în care nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce.Foto: Profimedia Images

Administrația municipiului Buzău are de recuperat mai multe milioane de euro din amenzile rutiere neachitate, a declarat, joi, primarul Constantin Toma. Edilul a afirmat că anul trecut au fost plătite amenzi în valoare de 1,5 milioane de euro, datoria totală a sancţiunilor rutiere fiind acum de peste cinci milioane de euro. Primarul a explicat că s-a ajuns la această datorie deoarece șoferii recurg la tot felul de tertipuri pentru a scăpa de plată, iar atunci când trebuie să presteze muncă în folosul comunității în loc își scot certificate medicale că nu sunt apți de lucru.

„Din amenzi, din păcate avem foarte mult de recuperat, situaţia este foarte proastă, aveam la un moment dat în jur de şapte milioane de euro, acum cred că s-a mai micşorat, din amenzile de circulaţie, în condiţiile în care, ciudat, anul trecut am strâns doar 1,5 milioane de euro şi noi aveam de recuperat vreo şapte milioane de euro din amenzi. Sunt unii cu sume imense, nu aveau nimic pe numele lor”, a declarat joi, după şedinţa Consiliului Local Municipal, Constantin Toma.

Edilul a explicat că mulți nu doar că nu își plătesc amenzile, ci atunci când sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității vin cu acte medicale din care reiese că nu sunt apți de muncă.



„Dacă nu are bani, trebuie declarată insolvabilitatea ca persoană fizică, pe urmă îl chemi la muncă să facă ore în folosul comunităţii. Vin cu certificat medical şi o luăm de la început, el e bun de muncă, dar a încălcat legea circulaţiei, sunt situaţii incredibile, despre asta vorbim, dacă nu ar fi şi pe bani ar fi extraordinar”, a mai precizat Toma.



Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale. Documentul prevede, printre altele, că pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligaţiile de plată din amenzile contravenţionale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.

În cazul în care nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce.



Noile prevederi vor intra în vigoare în şase luni, iar normele de aplicare vor fi aprobate de Guvern.