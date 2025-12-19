Ce se întâmplă cu punctul de amendă în 2026. De când vor plăti șoferii mai mult

Ministerul Muncii a anunțat că a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Muncii a pus, vineri, în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară, de la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026.

Odată cu creșterea salariului minim, vor crește și amenzile pentru șoferi, în condițiile în care punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut.

Dacă astăzi un punct de amendă este 202,5 lei, începând cu 1 iulie 2026 el devine 216,2, dacă nu vor exista și alte modificări legislative.

În funcție de gravitatea abaterilor din trafic, clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi următoarele:

clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,50 – 648,75 lei;

clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă, respectiv 865,00 – 1.081,25 lei;

clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă, respectiv 1.297,50 – 1.730 lei;

clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv 1.946,25 – 4.325 lei;

clasa a V-a (aplicată persoanelor juridice) - de la 21 la 100 puncte-amendă, respectiv 4.541,25 – 21.625 lei.

Un șofer de tir care circulă cu ITP-ul expirat, sancțiune care face parte din clasa IV, ar primi amendă între: 1.946,25 – 4.325 lei.

Nerespectarea semnalizării rutiere se va sancționa de la 1 iulie cu amendă cuprinsă între 1.297,50 – 1.730 lei, amendă specifică pentru clasa a III-a de sancțiuni.

Șoferii care sunt prinși cu folosirea telefonului mobil în timpul condusului vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 865 – 1.081,25 lei.

Pentru nerespectarea regulilor privind centura de siguranță, se vor aplica amenzi cuprinse între 432,50 – 648,75 lei.

Proiectul privind creșterea salariului minim brut, pus în transparență

Conform Hotărârii de Guvern, începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără sporuri şi alte adaosuri, este stabilit la 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră, precizează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Ministerul Muncii arată că majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată influenţează, pe lângă cei 1.759.027 de salariaţi direct afectaţi, şi mult mai multe drepturi şi obligaţii, cum ar fi: creşterea contribuţiei pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim, creşterea punctului de amendă pentru şoferi, raportat tot la salariul minim.

„În România, beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 % din numărul total de salariaţi activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi. Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerii muncii la negru”, precizează specialiştii ministerului.



Aceştia adaugă că majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată are impact asupra creşterii consumului cu o influenţă şi asupra importului bunurilor de consum.