Acord în Coaliție pe măsurile fiscale. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026. Tăieri de 10% în administrație, dar nu de la salarii

Sursa foto: Agerpres

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord, în ședința de miercuri, pe mai multe măsuri fiscale ce vor intra în vigoare din 2026. Printre acestea se numără și creșterea salariului minim, dar și tăieri în administrația centrală.

Liderii PNL, PSD, USR, UDMR și ai minorităților naționale au decis mai multe măsuri care vor face parte din Pachetul 3 de reforme, dar și din ordonanța trenuleț.

Astfel, Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026.

În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, a anunțat miercuri seară Executivul.

Deciziile anunțate de Coaliție:

⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

încasate de senatori și deputați; reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice ;

; reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;

(IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și acestuia din 2027; creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

Administrația locală va trece printr-o perioadă tranzitorie de 1 an în 2026. În această perioadă, autoritățile locale vor avea flexibilitatea de a reduce cheltuielile de personal - fie prin reorganizare, reducerea numărului de angajați, fie prin scăderea fondului de salarii - astfel încât să se ajungă la noua schema de cheltuieli.