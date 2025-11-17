Ce îi așteaptă pe români în 2026, cu recesiunea la ușă: Val de concedieri, creșteri de taxe și salarii înghețate, avertizează experții

2 minute de citit Publicat la 23:30 17 Noi 2025 Modificat la 23:35 17 Noi 2025

Economiștii avertizează că perioada grea pe care românii o vor traversa nu se reduce la anul 2026. FOTO: Getty Images

Economiștii sunt tot mai pesimiști privind perspectivele economice din România, pe fondul deficitului uriaș și al lipsei reformelor. România riscă să se confrunte din nou, în 2026, cu pericolul de a fi retrogradată la categoria “junk”, prin urmare românii ar trebui să se aștepte la ani grei, marcați de înghețarea salariilor, noi creșteri de taxe și un val de concedieri în administrație.

Gabriel Biriș a spus pentru Antena 3 CNN că situația economică s-a înrăutățit în România în ultimele luni, pentru că Guvernul nu a luat măsuri la timp pentru scăderea deficitului bugetar:

“Ne va fi ceva mai dificil (în 2026, n.r.) decât acum, pentru că ne-am întins mai mult decât ne e plapuma. Să nu uităm că dacă vorbim acum de o reducere de 13.000 a numărului de angajați la stat, anul trecut vorbeam de 30.000 în plus și anul dinainte de alți 30.000 în plus și tot așa. Deci ne-am întins în mod evident mult mai mult decât ne este plapuma”.

Gabriel Biriș a spus că perioada grea pe care românii o vor traversa nu se reduce la anul 2026:

“Din 2027 informațiile mele spun că nu avem cum să ne relaxăm pentru că noi trebuie să reducem dificitul bugetar, să facem o ajustare de 6%, plus 3% la Apărare, plus pensionarea decrețeilor, deci undeva în jur de 11% din PIB în următorii 6 ani. Mie nu îmi dă vreun optimism. Dacă vom continua cu măsurile astea antieconomice luate de Guvernele Ciolacu, din 2023, mă refer la impozitul minim pe cifra de afaceri, la impozitul pe construcții și la multe altele care blochează orice apetit de a investi în România nu avem nicio șansă să ne redresăm”.

El a mai spus că Guvernul Bolojan acționează “precum pompierii”, pentru a stinge efectele măsurilor luate de guvernele precedente și a subliniat că în acest moment pare că reformele sunt blocate:

“Înțeleg că reforma administrației locale e cam pusă pe hold, problema pensiilor speciale nu e rezolvată…să ne așteptăm și la alte creșteri de taxe, în special de TVA. Va reveni spectrul downgrade-ului și a blocării fondurilor europene”.

Pe de altă parte, Guvernul nu va mai putea să crească taxele, fără să scadă cheltuielile la buget: “Efectiv nu mai pot fi tolerate aceste risipe, excese, privilegii pe bani publici”.

În ceea ce privește creșterea salariului minim, Gabriel Biriș a spu că nu poate fi luată în dicuție această măsură, pentru că mediul de afaceri abia ar mai putea să plătească angajații.

Economistul Iadu Guda avertiza la rândul său că România mai are la dispoziție mai puțin de un an pentru a evita o recesiune puternică și adoptarea unor măsuri de austeritate foarte dure.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să adopte pachetele 3 și 4 de reformă până cel târziu iunie 2026. În caz contrar, agențiile de rating vor retrograda România la categoria “junk”, ceea ce ar fi “începutul sfârșitului".

Amintim că rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.