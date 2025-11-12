Rata anuală a inflaţiei a fost 9,8% în octombrie. Graficul care arată cum au crescut prețurile în ultimele patru luni

Publicat la 10:13 12 Noi 2025

Rata anuală a inflaţiei a fost 9,8% în octombrie. Sursa foto: Getty Images

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.



În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%.



"Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) a fost 6,6%", se arată în comunicatul de la Statistică.



Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.



Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, arătând că există probabilitatea să depăşească 9%, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.