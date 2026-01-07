Alerta alimentară de la Nestle devine globală. Laptele praf pentru sugari, scos de la vânzare. A fost retras şi din România

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Retragerea voluntară de la comercializare de către Nestle a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, s-a extins dincolo de Europa, către America de Nord şi de Sud, Asia, inclusiv China, şi Brazilia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Iniţial, loturile au fost retrase din magazinele din România, şi ulterior din Europa.

Luni, gigantul elveţian Nestle a anunţat o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa. Grupul elveţian a informat luni seară că până acum nu au fost confirmate boli sau simptome în legătură cu niciunul dintre produsele retrase.

Mai multe loturi din acelaşi produs au fost retrase şi din România, în decembrie.



Cel puţin 37 de ţări, din Europa, până în Australia, Brazilia, China şi Mexic, eu emis avertismente de sănătate privind loturile de lapte praf pentru sugari care ar putea fi contaminate. Retragerea pe scară largă a acestui produs, operaţiune care a început la o scară mai mică în luna decembrie, este o bătaie de cap pentru noul director general de la Nestle, Philipp Navratil, care încearcă să relanseze creşterea cu o revizuire a portofoliului companiei, după o perioadă agitată la nivel managerial. Săptămâna aceasta, acţiunile Nestle au scăzut cu aproximativ 4,5%.



Ministerul Sănătăţii din Brazilia a anunţat miercuri că decizia Nestle este o măsură preventivă, după detectarea toxinei în produse provenite din Ţările de Jos.



Nestle Australia a spus că loturile retrase au fost produse în Elveţia, în timp ce Nestle China retrage loturi importate din Europa.



Ministerul Sănătăţii din Austria a informat că retragerea afectează peste 800 de produse din peste 10 fabrici şi este cea mai mare din istoria Nestle. Un purtător de cuvânt al Nestle nu a putut verifica informaţia.



"În urma detectării unei probleme de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestle a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic şi a amestecurilor de uleiuri utilizate la fabricarea produselor sale nutriţionale pentru sugari potenţial afectate", a declarat marţi un purtător de cuvânt al Nestle.



Nestle a retras loturi de produse SMA, BEBA şi NAN din Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Elveţia şi Marea Britanie, avertizând asupra posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.



"Cereulida este foarte stabilă la căldură, ceea ce înseamnă că este puţin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătit, utilizarea apei clocotite sau la prepararea laptelui pentru sugari. Dacă este consumată, poate duce la apariţia rapidă a simptomelor", a informat Agenţia pentru siguranţa produselor alimentare din Marea Britanie.



Nestle a publicat numerele de lot pentru produsele vândute în diferite ţări care nu ar trebui consumate şi a declarat că depune eforturi pentru a minimiza orice potenţială întrerupere a aprovizionării.



Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare şi băuturi din lume, prezentă în 189 de ţări şi având peste 300.000 de angajaţi.