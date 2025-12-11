Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase de la vânzare din mai multe magazine. Avertismentul ANSVSA

ANSVSA a anunțat, joi, retragerea unor loturi de lapte praf Nestle. FOTO: Hepta

ANSVSA a anunțat, joi, retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari din mai multe lanțuri de magazine, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie.

Magazinele Selgros, Auchan și Kaufland au anunțat că retragerea vizează mai multe loturi din produsele NAN 1 Comfortis 800g, NAN 1 Optipro 800g, NAN 1 Optipro 400g.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută.

Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”, este anunţul postat pe site-ul ANSVSA.

Retragerea vizează mai multe loturi.

„Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achizitionat pentru a primi contravaloarea acestora”, este anunţul Selgros.

Anunţuri similare de retragere au transmis şi Auchan şi Kaufland.