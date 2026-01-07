„O mărire așteptam, dar nu 160%”. Scandalul taxelor locale. La sectorul 2, oamenii au primit dimineața o sumă, seara alta

Tot mai multe controverse apar în jurul noilor creșteri de taxe și impozite locale. Unii contribuabili sunt revoltați și se uită cu nedumerire pe platforma Ghiseul.ro, unde apar afișate majorări și de 160% pentru impozitul pentru locuințe. De asemenea, așa cum a dezvăluit Antena 3 CNN, apar cazuri în care unii contribuabili s-au trezit cu creșteri de taxe de pe o zi pe alta.

Autoritățile locale au recunoscut problema și au precizat că procesul de calculare a taxelor a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026, precizând că au fost afișate în unele cazuri valori intermediare.

Antrena 3 CNN a primit numeroase sesizări de la contribuabili din întreaga țară, îngroziți de creșterile de taxe și impozite locale, care s-au revărsat peste majorările deja existente.

Este cazul unui contribuabil din Drobeta-Turnu Severin, care pentru un apartament de trei camere, de 64 de mp2, suprafață utilă, a plătit în 2025 un impozit de 290 de lei. Anul acesta impozitul a ajuns la 693 de lei, deci o creștere de 169%.

În acest caz, este vorba despre un bloc vechi, de mai bine de 50 de ani. Majorarea a venit după ce proprietarul nu a mai beneficiat de o reducere de 30%, existentă anul trecut, pentru că Guvernul Ilie Bolojan a tăiat toate facilitățile.

Impozitele au crescut de pe o zi pe alta pentru unii contribuabili

O altă problemă semnalată este cea a unui proprietar din Sectorul 2, care a văzut de pe o zi pe alta, cum impozitul său a crescut. Dacă ieri avea de plătit 515 lei, astăzi, aplicația Ghiseul.ro arăta un impozit de 595 de lei.

Nu este singurul proprietar care a semnalat astfel de probleme. Laura Grigore are un apartament în Sectorul 4 din Capitală. În 2024 a avut de plătit un impozit de 165 de lei pentru un apartament. În 2025, a ajuns să plătească 181 de lei. Pentru 2026, impozitul a ajuns la 474 de lei.

Ea a povestit pentru Antena 3 CNN șocul pe care l-a avut când a văzut creșterile uriașe: “Mă așteptam la o mărire, mă gândeam la maximum 100%, dar peste 160% am rămas pur și simplu cu gura căscată. Nu înțeleg de unde această mărire atât de mare, atât de flagrantă!”

Ea a precizat că deocamdată nu va plăti impozitul: “Poate oamenii de la conducere își vor da seama că este mult prea mult pentru oamenii de rând, poate vor mai calcula, deși mă îndoiesc. Deocamdată nu voi plăti”.

Laura Grigore s-a plâns că noile creșteri de taxe și impozite au loc în contextul altor majorări tot mai grele pentru români:

“Toate cresc, toate prețurile, facturile la energie, gaze. Practic noi mai trăim doar ca să plătim facturi, nu ne mai putem bucura de aproape nimic”.

Ce spun autoritățile locale

Autoritățile de la sectorul 2 al Capitalei au oferit precizări despre confuziile create în urma accesării Ghiseul.ro:

Referitor la o serie de informații vehiculate în spațiul public, cu privire la cuantumul impozitelor locale afișate în platforma Ghiseul.ro, Directia Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 2 face urmă toarele precizări:

- procesul de calculare a taxelor și impozitelor locale pentru anul curent, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 514/23.12.2025, a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026.

- în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghiseul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (6.01.2026).

- conform prevederilor legale, sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an.

Noile taxe și impozite din România, analizate la Antena 3 CNN

Noile taxe și impozite pe care le au de plată contribuabilii în anul 2026, după aplicarea modificărilor fiscale impuse de Guvernul Bolojan și administrațiile locale, sunt analizate miercuri, în direct, la Antena 3 CNN. Mai mulţi contribuabili au început să trimită date chiar de la primele ore ale dimineţii, inclusiv fotografii de pe ghişeul.ro.

Antena 3 CNN invită contribuabilii să prezinte situația lor fiscală: ce s-a schimbat, ce v-a surprins şi cum vă afectează noile măsuri anunţate de autorităţi. Trimiteţi-ne mesajele şi documentele relevante pe adresa de e-mail [email protected], însoţite de numărul de telefon. Colegii noştri vor analiza cele mai interesante cazuri, iar exemplele primite vor fi prezentate astăzi, în direct, la Antena 3 CNN, pe parcursul întregii zile, oră de oră.