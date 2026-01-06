Cât i-au crescut taxele lui Bolojan pe casă și apartament. Sumele pe care le are de plătit acum premierul

2 minute de citit Publicat la 16:45 06 Ian 2026 Modificat la 17:16 06 Ian 2026

Premierul plătește dublu pentru casa de la țară și pentru apartamentul din Oradea. Foto: Agerpres

Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate cifrele care arată cât i-au crescut taxele premierului Ilie Bolojan. Primarul din Oradea, respectiv primarul comunei Vadu Crişului, unde are casă premierul Bolojan, dezvăluie taxele pe care le are de plătit șeful Guvernului pe casă și apartament. Mai exact, sume duble.

Premierul plătește dublu pentru casa de la țară

Gina Vacariu, realizator Antena 3 CNN: Cât de mult ați majorat impozitele la Vadu Crișului?

Dorel Cosma, primarul comunei Vadu Crişului: Păi sunt unele aproape 100%. O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025.

-Văd că și premierul are o casă chiar de 100 de mp în localitatea dvs. I s-a dublat impozitul?

-Da, nu știu din ce e casa, cred că e din cărămidă, deci, da, i s-a dublat.

-A venit premierul să plătească?

-Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă.

-Cum vor face față cei din Vadu Crișului, de unde e premierul, cu aceste creșteri de impozite?

-Sincer să vă spun, cred că se vor plăti, care sunt restanțieri sunt restanțieri.

-Aveți canalizare, utilități, gaze?

-Canalizare avem, gaze nu avem, avem un proiect, dar depinde de Saligny.

-Cum văd oamenii majorarea, având în vedere că e și premier?

-Cum să o vadă, nu o văd cu ochi buni, că nimeni nu vede, dar mie nu mi se pare o sumă așa mare, de 320 de lei pentru 100 mp, pentru zona A.

-Depinde și de nivelul de trai. Cât câștigă oamenii acolo? 3.000–4.000 de lei.

-Cam așa, salariul mediu e 3.000–4.000 de lei.

Impozit dublu și pentru apartamentul din Oradea

Gina Vacariu: La un apartament de 3 camere în Oradea se plătea anul trecut aproape 300 de lei. Și acum e 600 de lei?

Florin-Alin Birta, primar Oradea: 580-600, ceva de genul. Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90-100%.

-Și premierul va plăti impozit dublu pentru apartamentul pe care îl are, deci.

-Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca și primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie.

Harta noilor taxe și impozite pe 2026

Cluj Napoca

apartament 55 mp

2025: 277 de lei

2026: 474 de lei --- creștere de 70%

maşină euro 4, 1400 cmc

2025: 80 de lei

2026: 150 de lei

Oradea

apartament 2 camere, 52 mp

2025: 178 de lei

2026: 456 de lei --- creștere de 150%

maşină, 1400 cmc, euro 4

2025: 103 lei

2026: 132 de lei

Constanţa

apartament 2 camere

2025: 360 de lei

2026: 670 de lei --- creștere de 80%

maşină de 1400 cmc

2025: 108 lei

2026: 132 de lei

Bucureşti

apartament 2 camere , zona A, sector 1

2025: 300 de lei

2026: 650 de lei - creștere de 117%

sector 6

apartament 65 mp , bloc vechi

2025: 258 de lei

2026: 535 de lei --- creștere de 110%

sector 4

apartament nou, 72 mp

2025: 300 de lei

2026: 600 de lei --- creștere de 100%

Iași

apartament 2 camere, zona A

2025: 162 de lei

2026: 337 de lei --- creștere de 107%