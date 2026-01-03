Ilie Bolojan nu și-a plătit încă impozitele majorate: „La toate persoanele fizice din România au crescut”. Care a fost motivul

Taxele și impozitele locale au crescu de la 1 ianuarie 2026. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că majorarea impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026 a fost o măsură necesară întrucât România încasa de trei ori mai puțin față de țările Uniunii Europene, iar bugetul național nu mai putea suporta să suplimenteze primăriile și consiliile care rămâneau fără bani. De asemenea, prim-ministrul a recunoscut că nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro și că nu și-a plătit, deocamdată, impozitul pentru acest an.

Întrebat dacă are instalată aplicaţia ghişeul.ro, Ilie Bolojan a precizat că nu are această aplicaţie şi că încă nu şi-a plătit impozitul pe acest an. „Eu personal nu am instalat-o”, a recunoscut premierul, la Digi24.

„Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie”, a spus premierul.

Bolojan: „Încasam de trei ori mai puţin față de țările UE”

Ilie Bolojan a spus că măsura nu putea fi evitată.

„De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei.

Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, la Digi 24.

De asemenea, premierul a explicat că Guvernul nu mai poate transfera către primării sume de bani deoarece nu sunt suficienți bani la buget.

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem”, a spus Bolojan.

Premierul a declarat că sumele colectate în plus vor fi investite apoi de autoritățile locale în infrastructura comunității.

„Ştiind că nu mai avem aceşti bani să-i dăm pentru autorităţile locale, dar avem proiecte începute în fiecare localitate din România, din bugetele de stat, de la drumuri care se asfaltează, de la şcoli care se repară şi aşa mai departe, care sunt finanţate în cea mai mare parte de la bugetele stat, altele sunt şi din bugetele locale, mai ales în reşedinţele de judeţ care au putere financiară mult mai mare, neputând să transferăm sumele la valoarea pe care am transferat-o până acum, practic pentru a continua aceste investiţii, ele vor fi finanţate din această plată suplimentară, care înseamnă condiţii mai bune pentru oameni”, a precizat Bolojan.

Taxe și impozite locale mai mari de la 1 ianuarie 2026 Taxele și impozitele locale au crescu de la 1 ianuarie 2026. Pachetul de măsuri prevede, pe lângă majorarea impozitelor cu peste 70% față de nivelul din 2025, și alte măsuri precum taxarea coletelor care vin din afara UE, dar și obligații noi pentru firme. Principalele modificări pentru cetățeni și companii: Se limitează drastic cheltuielile deductibile pentru multinaționale și cresc impozitele pe anumite venituri din investiții și criptomonede, dar și impozitele locale.

Procedurile fiscale se înăspresc: firmele inactive de un an sunt dizolvate, eșalonările la plată devin mai restrictive, iar firmele sunt obligate să aibă cont bancar și să accepte plata cu cardul.

Capitalul social minim crește la 500 lei pentru firmele noi și la 5.000 lei pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 400.000 lei. Impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%. Pentru un apartrament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele. Legea propune un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”. Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km: pentru o mașină cu motor de 1.6-2.0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei;

pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei;

pentru o mașină cu aceeași motorizare 1.6-2.0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei; Guvernul a decis creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor. Astfel, impozitul ar urma să crească de la 0,3% în prezent din valoarea care depășește pragurile menționate mai sus, la 0,9%. De asemenea, de la 1 ianuarie 2025 a fost introdusă și o taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE, precum China sau Turcia. Taxa va fi instituită prin conlucrare cu toate companiile de curierat.