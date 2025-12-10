De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol

De la data de 1 ianuarie 2026 va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de euro vor fi taxate cu 25 de lei.

Această nouă taxă face parte dintr-un pachet adoptat de Guvernul Bolojan, care a trecut și de filtrul Curții Constituționale. Legea actualizează practic termenul de intrare în vigoare a taxei pentru coletele comandate de pe platformele non-UE începând cu data de 1 ianuarie 2026, dat fiind faptul că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit.

25 de lei pentru coletele din afara UE

Proiectul de lege prevede introducerea unei taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE, precum China sau Turcia. Taxa va fi instituită prin conlucrare cu toate companiile de curierat.

„Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic. Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, precizat Guvernul în nota de fundamentare a acestui proiect de lege.

Noua taxă îi va afecta mai ales pe cei care comandă produse de pe platforme din China precum Shein, Temu, AliExpress sau din Turcia, cum este Trendyol.

Taxa a fost cerută și de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), care a acuzat că afacerile locale se confruntă cu o concurență neloială. Reprezentanții asociației susțin că produsele livrate prin platforme asiatice sunt, de multe ori, neconforme cu standardele europene, dar au avantajul că nu plătesc taxe.

„Este inacceptabil ca în 2025 Guvernul să tolereze acest fenomen. În timp ce magazinele online locale sunt controlate de autorități pentru că le-a scăzut foarte mult cifra de afaceri de la un an la altul, platformele asiatice livrează zilnic milioane de colete fără să achite taxe vamale, fără etichete în limba română și fără respectarea reglementărilor privind siguranța produselor. Practic, Guvernul sancționează firmele corecte și legitime, iar evaziunea fiscală este încurajată prin lipsa de acțiune”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

De asemenea, fără această taxă România riscă pierderi fiscale de peste 10,8 miliarde de lei pe an din cauza platformelor internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatori, arată o analiză realizată de economistul Iancu Guda, la solicitarea ARMO.

Pentru 2025, pierderile sunt estimate la cel puțin 5,4 miliarde de lei (≈ 1,06 miliarde euro), iar până în 2027 acestea s-ar putea dubla dacă volumul de colete și valoarea comenzilor continuă să crească în ritmul actual.

UE pregătește o taxă pentru coletele non-UE

Aproximativ 4,6 miliarde de colete tranzitează granițele europene în fiecare an.

Pentru UE, coletele cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro, și care beneficiază deci de un regim simplificat de controale rapide, reprezintă o adevărată problemă care copleșește vama cu o creștere a costurilor de personal și de management.

Așa că Uniunea Europeană vrea să introducă o taxă de 2 euro pentru fiecare pachet de valoare mică.