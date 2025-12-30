Comisia Europeană a virat în contul Guvernului de la BNR 586 de milioane de euro. La ce vor fi folosiți

Alexandru Nazare: "Fondurile europene intră direct în economia României şi sunt investiţii directe în infrastructură". Foto: Facebook/Ionel Scrioșteanu

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat, marți, că peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, au fost virate de Comisia Europeană, în conturile deschise la Banca Naţională a României (BNR).

“Aceste sume provin din cheltuieli făcute iniţial prin PNRR de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură - precum autostrada Ploieşti-Buzău-Focşani, dar şi alte investiţii importante. În perioada septembrie-decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a mutat aceste proiecte în Programul Transport 2021-2027, pentru o utilizare eficientă a fondurilor europene. Foarte important: aceşti bani nu provin din taxele şi impozitele românilor.

Sunt fonduri europene care intră direct în economia României şi sunt investiţii directe în infrastructură, dezvoltare regională şi servicii publice. Rezultatul este posibil datorită muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021-2027, Ministerul Finanţelor şi beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.)", a scris ministrul Finanţelor, pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, pe 29 decembrie, Ministerul Finanţelor a făcut plăţi de aproximativ 714 milioane de lei pe Titlul 60 - granturi PNRR, pentru investiţii realizate de autorităţile publice locale din fonduri europene: mobilitate urbană, eficienţă energetică şi alte investiţii utile comunităţilor.

"Mulţumesc, Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României - inclusiv în urma discuţiilor avute la vizita sa în ţara noastră, când am solicitat susţinere pentru accelerarea acestor plăţi. Noi surse de optimism datorită nivelului ridicat al investiţiilor publice şi absorbţiei mai bune a fondurilor europene: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României", a subliniat Alexandru Nazare.

Amintim că ministrul Finanțelor a precizat, la Conferinţa ”Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”, că tronsoanele din A7 de la Focşani până la Paşcani vor fi finalizate până în vara anului viitor.

În luna octombrie, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat într-un mesaj pe Facebook că Stadiul fizic al lucrărilor de pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) a ajuns la 85%.