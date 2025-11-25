Banii pentru tronsoanele din A7 de la Focşani până la Paşcani au fost deblocați. Când va fi gata toată "Autostrada Moldovei"

2 minute de citit Publicat la 20:33 25 Noi 2025 Modificat la 20:33 25 Noi 2025

Alexandru Nazare: ”Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei". Foto: Inquam Photos/Casian Mitu/

Tronsoanele din A7 de la Focşani până la Paşcani vor fi finalizate până în vara anului viitor, a anunțat marți ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, la Conferinţa ”Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”.

Acesta a precizat că au fost deblocate fondurile din PNRR pentru finalizarea autostrăzii A7. Prin programul SAFE se va realiza legătura de la Paşcani la Siret, dar şi o parte din A8, respectiv Ungheni-Iaşi-Paşcani, a mai spus ministrul Finanțelor.

”Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR. Aceasta garantează finalizarea tronsoanelor Focşani-Bacău şi Bacău-Focşani până în august 2026”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a spus că până în anul 2030, A7 va fi finalizată până la Paşcani, dar şi cele două legături pe A7 şi A8 vor fi asigurate.

“Pentru prima oară Moldova securizează sume importante din programele de finanţări. E un semnal bun pentru întreaga regiune”, a mai spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Autostrada A7 rămâne unul dintre cele mai importante proiecte naționale de infrastructură, cu un impact direct asupra dezvoltării economice a regiunii Moldova şi, odată ce porțiunile în lucru vor fi finalizate anul viitor, șoferii vor putea circula pe aproximativ 375 de kilometri de autostradă, de la București până la Pașcani, utilizând A3 și A7.

Un nou lot din A7 va fi deschis până la finalul anului

Amintim că, în luna octombrie, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat într-un mesaj pe Facebook că Stadiul fizic al lucrărilor de pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) a ajuns la 85%.

Acesta a precizat că darea în trafic a lotului 3, cu o lungime de 13,9 km este estimată pentru luna noiembrie, când șoferii vor putea circula în regim de autostradă pe toată distanța București-Focșani.

În acest context, echipele CNAIR și reprezentanții Direcției de Drumuri din Buzău au efectuat, marți, o verificare preliminară pe tronsoanele A7 dintre Focșani și Bacău. Specialiștii au verificat calitatea lucrărilor și stadiul tehnic al proiectului, constatând evoluții semnificative pe două loturi majore:

* Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km)

* Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km).

În acest context, reprezentanții CNAIR spun că un tronson de 17 kilometri, până la Adjud, va putea fi dat în folosință până la finalul acestui an, ceea ce va fluidiza circulația și va reduce timpii de deplasare în regiune.

Pentru Lotul 2, dintre Domnești Târg și Răcăciuni, gradul de execuție a ajuns la 90%, iar deschiderea circulației este prevăzută pentru anul 2026.