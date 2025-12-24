Autostrada Unirii: contractul de supervizare pentru lotul 1C merge la o asociere româno–turcă. Lucrări de peste 50 de milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 13:48 24 Dec 2025 Modificat la 13:48 24 Dec 2025

sursa foto: CNIR

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că o asociere de firme din România și Turcia a fost desemnată câștigătoare a contractului de supervizare a lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni – Joseni al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureș – Târgu Neamț, în urma unei oferte de 51,43 milioane de lei (fără TVA), relatează Agerpres.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a desemnat, astăzi, Asocierea Activ Proiectare Infrastructură SRL (lider) - Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi, câştigătoare a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ. Contractul a fost atribuit asocierii de firme de inginerie din România şi Turcia pentru o ofertă de 51,43 milioane lei (fără TVA) şi poate fi semnat dacă nu se depun contestaţii”, precizează CNIR.

Contractul va fi finanțat din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, completate de bugetul de stat. Durata totală este de 118 luni, incluzând perioada de proiectare și execuție și ulterior garanția lucrărilor.

„Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru că va monitoriza proiectarea şi execuţia lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor şi a echipamentelor folosite”, subliniază reprezentanţii CNIR.

Pentru secțiunea Sărățeni – Pipirig (116 km), două contracte de supervizare au fost deja semnate (loturile 1D Joseni–Ditrău și 2A Ditrău – Grințieș), iar pentru loturile 1C Sărățeni – Joseni și 2B Grințieș – Pipirig contractele au fost atribuite în această săptămână.

Lotul 1C, aflat în județele Mureș și Harghita, are 32,4 km și include 39 de poduri și pasaje, trei tuneluri unidirecționale, patru polate și două ecoducte. Lungimea pasajelor și tunelurilor însumează aproximativ 16 km, reprezentând jumătate din lungimea totală a lotului.

Contractul de proiectare și execuție pentru acest segment a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro Asfalt, iar etapa de proiectare este programată să înceapă la 30 martie 2026.