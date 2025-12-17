Se deschide noul terminal de pasageri la Aeroportul Craiova: Cum arată clădirea ultramodernă care a costat 100 de milioane de euro

Aeroportul Internațional Craiova are un nou terminal de pasageri. Sursa foto: Facebook/ Sorin Manda

Consiliul Judeţean Dolj inaugurează joi noul terminal de pasageri al Aeroportului Internaţional Craiova, realizat printr-o investiţie de 100 milioane euro pentru care au fost accesate fonduri europene.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, modernizarea Aeroportului Craiova a fost cel mai important proiect al administraţiei judeţene.

„Inaugurăm noul terminal al Aeroportului Internaţional Craiova, un obiectiv major care, de la prima idee până la acest moment, a beneficiat de implicarea noastră totală, a autorităţii tutelare, a Consiliului Judeţean Dolj. Acest aeroport nu este doar un terminal modern. Este cel mai important proiect al administraţiei judeţene, punctul în jurul căruia s-au concentrat toate eforturile şi multe resurse. Este proiectul care demonstrează că atunci când există voinţă, viziune, perseverenţă şi susţinere politică, Oltenia poate ţine pasul cu cele mai dinamice regiuni din Europa”, afirmă preşedintele CJ Dolj, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, Agerpres.

Noul terminal de la Aeroportul Craiova: spații de check-in, zone comerciale, restaurante și control de securitate, pe mai multe etaje

Noul terminal are aproximativ 32.000 mp, desfăşuraţi pe mai multe niveluri, cu spaţii de checkin si ghişee de self-checkin, control de securitate, fluxuri separate Schengen/non-Schengen, zone comerciale şi de food-court, precum şi spaţii tehnice moderne.

De asemenea, va dispune de platforme şi căi de rulare noi, care permit operarea simultană a mai multor aeronave şi reduc timpii de aşteptare la sol, parcări şi drumuri de acces extinse, gândite pentru valuri mult mai mari de pasageri, dar şi pentru fluxurile de taxi, ridesharing şi transport în comun, precum şi sisteme de securitate de ultimă generaţie, gard perimetral nou, arii de siguranţă reamenajate şi iluminat modern al pistei.

Tot în cadrul investiţiei s-a construit un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere instalată de circa 585 Wp, conectate la 22 de invertoare de diferite capacităţi.

Directorul Aeroportului Craiova, Sorin Manda, afirmă că prin această investiţie aeroportul îşi consolidează poziţia ca infrastructură-cheie pentru conectivitatea regiunii Oltenia cu Europa şi cu alte destinaţii internaţionale, contribuind direct la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Dolj.

Sute de invitați la evenimentul de inaugurare a noului terminal

„Privim această investiţie ca pe un punct de plecare pentru viitoarele etape de dezvoltare ale aeroportului, care includ extinderea reţelei de destinaţii, creşterea frecvenţelor de zbor, modernizarea continuă a infrastructurii şi consolidarea rolului Aeroportului Internaţional Craiova ca principal hub aerian al sud-vestului României.

Ne-am asumat un proiect pe termen lung, conceput pentru a răspunde nevoilor de trafic ale următorilor 20-25 de ani. Finalizarea noului terminal al Aeroportului Internaţional Craiova reprezintă un moment definitoriu pentru întreaga regiune a Olteniei. Ne-am propus să construim nu doar o clădire modernă, ci un spaţiu adaptat cerinţelor aviaţiei moderne, care să ofere pasagerilor o experienţă europeană, sigură şi confortabilă, încă de la primul pas în aeroport", spune Manda.

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 2 - transport multimodal durabil, cu o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care o parte substanţială provine din fonduri europene, completate de bugetul de stat, Consiliul Judeţean Dolj şi de contribuţia Aeroportului Internaţional Craiova.

Evenimentul de inaugurare va avea o durată estimată de aproximativ 3 ore şi va reuni circa 500 de invitaţi, printre care se numără oficialităţi centrale şi locale, personalităţi publice, specialişti din domeniul aviaţiei, parteneri instituţionali şi reprezentanţi ai mass-media.