Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun: „Magia sărbătorilor poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi”

<1 minut de citit Publicat la 09:11 17 Dec 2025 Modificat la 09:14 17 Dec 2025

Metroul lui Moș Crăciun circulă în această perioadă pe Magistralele 1 și 3 / sursă foto: Facebook Metrorex

Metrorex a anunțat, marți, că a introdus un tren decorat de Crăciun pe Magistralele 1 și 3. „Un gest simplu, dar plin de semnificație, care ne amintește că magia Crăciunului poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi”, au transmis reprezentanții companiei.

Astfel, potrivit angajaților companiei, metroul lui Moș Crăciun circulă în această perioadă pe Magistralele 1 și 3.

Aceștia au precizat că decorarea trenului special este un gest simplu, însă speră că va avea un impact pozitiv asupra călătorilor.

„În această perioadă, metroul lui Moș Crăciun a intrat în circulație pe Magistralele 1 și 3, aducând un plus de culoare și bucurie călătorilor.

Un gest simplu, dar plin de semnificație, care ne amintește că magia Crăciunului poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi.

Călătorii plăcute și sărbători liniștite!”, au scris reprezentanții companiei pe pagina de Facebook.