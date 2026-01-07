Trump a lansat din nou un atac dur împotriva aliaților europeni: „NATO nu ar veni în apărarea SUA”

Donald Trump și-a atacat din nou aliații din NATO în general și Norvegia în particular într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social. Președintele american spune că țările NATO „nu-și plăteau facturile” până nu a revenit el la Casa Albă și că statele membre NATO nu ar sări în ajutorul SUA dacă țara ar fi atacată, deși singura dată când articolul 5 a fost activat a fost pentru a ajuta SUA după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. De asemenea, a criticat Norvegia pentru că „a fost nesăbuită” și „nu i-a dat premiul Nobel pentru Pace”.

„Aduceți-vă aminte, pentru toți acești mari fani NATO, ei (statele NATO – n. red.) erau la 2% din PIB (pentru apărare – n. red.) și majoritatea nu-și plăteau facturile, până n-am venit eu.

SUA plăteau prostește pentru ei! Eu, respectuos, i-am făcut să plătească 5% din PIB și au plătit imediat. Toată lumea a spus că nu se poate așa ceva, dar eu am putut pentru că dincolo de toate, toți sunt prietenii mei.

Fără implicarea mea, Rusia ar avea toată Ucraina acum (fals – n. red.). Aduceți-vă aminte și că eu am încheiat de unul singur opt războaie (fals – n. red.). Iar Norvegia, țară membră NATO, a ales cu nesăbuință să nu-mi dea premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează!

Ce contează este că am salvat milioane de vieți. Rusia și China au zero frică de NATO fără SUA și mă îndoiesc că NATO va veni în apărarea noastră dacă chiar am avea nevoie de ei. Toată lumea are noroc că eu am reconstruit armata SUA în primul meu mandat și că continui să o fac.

Noi vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu o vor face pentru noi.

Singura țară respectată și temută de Rusia și de China este SUA reconstruită de DJT”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social



Reamintim că singura dată când a fost invocat și activat articolul 5 din tratatul NATO a fost pe 11 septembrie 2001 când SUA a fost atacată. Atunci, toate statele NATO au intervenit pentru a apăra America.