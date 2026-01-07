Un şofer din Cluj este cercetat de poliţişti după ce a lovit mortal un pieton, apoi a fugit de la locul accidentului

Un şofer din Cluj este cerctetat de poliţişti după ce a lovit mortal un pieton.i FOTO: Hepta

Un şofer din judeţul Cluj a lovit mortal un pieton, marţi seară, în localitatea Ceanu Mare, apoi a fugit de la locul accidentului. Ulterior, poliţiştii l-au găsit, iar rezultatele la testele privind consumul de alcool şi de droguri au fost negative. Oamenii legii fac cercetări pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, conform IPJ Cluj.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 36 de ani, din localitatea Ceanu Mare, care conducea un autoturism din direcţia localităţii Ciurgău, ar fi accidentat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă, identificat ca fiind un bărbat de 69 de ani, din aceeaşi localitate. Ulterior impactului, conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei”, au transmis, miercuri, cei de la IPJ Cluj.

Şoferul vinovat a fost găsit în comuna Ceanu Mare, iar autoturismul implicat a fost găsit în municipiul Cluj-Napoca. Pietonul a fost declarat decedat la locul accidentului. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost transportat la IML Cluj-Napoca.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi DrugTest, iar rezultate au fost negative.