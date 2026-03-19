Peste 250 de lideri din sectoare strategice au sărbătorit parteneriatul România-SUA, la recepția Alianța dedicată lui Darryl Nirenberg

2 minute de citit Publicat la 18:03 19 Mar 2026 Modificat la 18:03 19 Mar 2026

Foto: Alianța

Alianța a organizat, miecuri seară, la Radisson Blu București, o recepție de nivel înalt pentru sosirea noului Ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, care a reunit peste 250 de lideri din sectoare strategice. Alianța este formată din foștii ambasadori americani din România și lideri din sectoare strategice: securitate, energie, industrie și tehnologie.

„Evenimentul a marcat un moment semnificativ în relația transatlantică și a confirmat totodată rolul Alianța ca principală platformă de dialog și cooperare româno-americană. Evenimentul s-a remarcat nu doar prin participarea extinsă, ci și printr-o atmosferă neobișnuit de caldă pentru un context diplomatic, semnalând nivelul de încredere și așteptările ridicate în jurul relației România-SUA, într-un moment în care presiunile geopolitice în regiunea Mării Negre sunt în creștere”, potrivit unui comunicat de presă.

Deschiderea oficială a fost făcută de fostul ambasadpr, Adrian Zuckerman, Președintele Alianța, care a adresat un mesaj de continuitate și fermitate în consolidarea relației strategice.

Discursurile care au urmat au subliniat profunzimea istorică a relației dintre România și Statele Unite, aducând un omagiu viziunii americane de la Woodrow Wilson la Ronald Reagan. Vorbitorii din partea Alianța au subliniat că parteneriatul România-SUA „nu este o obligație, ci o convingere”.

„România și Statele Unite nu sunt unite doar de interese, ci de valori și de o istorie comună în apărarea libertății”, au spus vorbitorii.

Aceștia au subliniat, totodată, misiunea comună de a aduce în România know-how, leadership și cultură antreprenorială: „We believe in building not only connections, but capacity”. (N.r. - Credem în consolidarea nu doar a relațiilor, ci și a capacităților)

Discursul Ambasadorului Darryl Nirenberg a reprezentat unul dintre momentele de vârf ale serii, urmărit cu interes de cei peste 250 de participanți. Noul Ambasador al Statelor Unite a transmis un mesaj puternic de angajament față de România și față de valorile comune ale parteneriatului transatlantic.

Distincții pentru contribuții remarcabile la relația bilaterală

Un moment special al serii l-a constituit acordarea a două Certificate de Apreciere înmânate de Zuckerman în numele comunității Alianța.

„Michael L. Dickerson a fost distins pentru angajamentul diplomatic exemplar, viziunea strategică și rolul activ în consolidarea cooperării economice, energetice și de securitate dintre cele două țări, precum și pentru prietenia sa autentică față de România.

Christopher Gruber, Regional Security Officer în cadrul Ambasadei SUA la București, a primit recunoașterea pentru profesionalism, dedicare și leadership în protejarea personalului și intereselor americane, și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române în întărirea securității comune”, mai precizează comunicatul.

Întâlnirea a evidențiat o realitate mai amplă: relația România–Statele Unite nu este susținută doar instituțional, ci și de o rețea tot mai solidă de lideri și comunități care investesc direct în viitorul acestui parteneriat, inclusiv în capacitatea sa de a răspunde coerent provocărilor de securitate din regiune.

Fondată la Washington, Alianța”reunește foștii ambasadori americani din România și lideri din sectoare strategice: securitate, energie, industrie și tehnologie, facilitând dialogul la nivel înalt și proiecte concrete între România și Statele Unite. Recepția de miercuri seară a reconfirmat că parteneriatul româno-american este profund ancorat în valori comune, memorie istorică și o viziune împărtășită pentru un viitor mai sigur și mai prosper.