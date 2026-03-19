50 de oameni au fost evacuaţi după un incendiu izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Ce au găsit pompierii la etajul 1

<1 minut de citit Publicat la 09:36 19 Mar 2026 Modificat la 09:36 19 Mar 2026

ISU Bucureşti - Ilfov a transmis, joi dimineaţă, că pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. 50 de persoane, pacienţi şi personal, au fost evacuate. Incendiul s-a manifestat într-o cameră la etajul 1, unde au ars materiale textile. "Nu sunt persoane rănite", a transmis ISU.

”În urmă cu scurt timp am fost anunţaţi de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje se observă o uşoară degajare de fum în interior, fără flacără”, a transmis ISU Bucureşti - Ilfov.

”Incendiul este lichidat. Nu sunt persoane rănite”, au dat asigurări pompierii.