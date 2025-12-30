România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Când va fi gata ultimul tronson al Autostrăzii A8

România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație, potrivit unui anunț al secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. Proiectul rutier va implica și construcția unei bucăți de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara vecină.

“Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe”, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, tronsonul 4 al A8 se desfășoară între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni (punct vamal cu Republica Moldova). Va avea un cost estimat de 4,7 miliarde lei și o durată totală de realizare de 46 de luni, mai exact 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Primii kilometrii de autostradă construiți în Republica Moldova

România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova, a mai precizat secretarul de stat: “În cadrul aceluiași contract, constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni – un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană”.

CNIR va acorda punctaj suplimentar ofertanților care își asumă realizarea, în maximum 18 luni, a segmentului de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut.

Detalii despre Tronsonul 4 din A7 Târegu Neamț – Iași – Ungheni:

14 poduri și pasaje;

2 tunele (cel mai lung, de aproximativ 1.700 m);

2 noduri rutiere:

nod de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași;

nodul rutier Golăiești.

Anunțul de licitație va deveni vizibil în SEAP în următoarele zile, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

“Autostrada Unirii nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică care se înfăptuiește pe zi ce trece și care va uni prin viteză, siguranță și modernizare întreaga Moldovă cu Transilvania și restul Europei”, a mai spus Horațiu Cosma.

Amintim că, în luna aprilie, a început construcția podului rutier peste Prut, care va uni localităţile Golăieşti (România) şi Zagarancea (Republica Moldova).

De asemenea, anunțul vine în contextul în care, Autostrada A8 ar urma să ajungă și până la granița cu Ucraina. Un proiect rutier important din această perspectivă este podul care va face legătura între România și Ucraina, peste râul Tisa. Aici, lucrările au ajuns în etapa finală, potrivit unui anunț făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.