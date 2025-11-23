Noul pod rutier între România și Ucraina este aproape gata. Investiția româno-ucraineană va avea un rol strategic

1 minut de citit Publicat la 20:27 23 Noi 2025 Modificat la 20:27 23 Noi 2025

Podul va fi un obiectiv strategic important pentru 32.000 de etnici români. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Lucrările la podul care va face legătura între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns în etapa finală, potrivit unui anunț făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Podul va fi un obiectiv strategic important pentru 32.000 de etnici români, care trăiesc în regiunea Transcarpatia.

El a precizat că lucrările la pod sunt finalizate, mai puțin montarea rosturilor de dilatație, procedură care este în curs și va fi terminată săptămâna viitoare.

De asemenea, sistemul de iluminat este funcțional; marcajele rutiere și semnalizarea rutiera au fost finalizate; punctul vamal de frontieră este în curs de finalizare și va fi dotat la cele mai înalte standarde Schengen; a fost finalizat sensul giratoriu cu DN18 pentru a asigura fluiditatea traficului rutier.

Pe zona Ucrainei, se lucrează intens pentru legătura dintre rampa de coborâre a podului și drumul din proximitate.

“Constructorul este mobilizat în șantier pentru finalizarea ultimelor lucrări, iar în funcție de condițiile meteorologice, estimăm recepționarea lucrării la sfârșitul lunii decembrie”, a transmis Ionel Scrioșteanu.

Podul peste Tisa este format din două poduri paralele, cu o distanță de 3 metri între ele - un pod pentru fiecare sens de circulație, cu o lungime totală de 268 metri

În ceea ce privește Punctul de Trecere a Frontierei, caracteristicile vor fi: 6 benzi per sens: 2 benzi pentru autovehicule mici, 2 benzi transport marfă, 1 bandă pentru Corp Diplomatic și 1 bandă pentru transport persoane.

Autoritățile ucrainene au anunțat că punctul de trecere a frontierei Bila Țerkva – Sighetu Marmației va fi operațional până la sfârșitul anului, inițial doar pentru autoturisme, în timp ce lucrările de infrastructură continuă.

„Construcția noului punct de trecere a frontierei Bila Țerkva – Sighetu Marmației este o prioritate. Contractul pentru lucrări a fost deja semnat. Construcția propriu-zisă va fi împărțită în trei etape”, a declarat în august Serghei Derkach, ministru adjunct al dezvoltării comunitare și teritoriale al Ucrainei.