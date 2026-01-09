Trump vrea să trimită trupe SUA în Mexic: „Vom începe atacuri împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul”

1 minut de citit Publicat la 08:15 09 Ian 2026 Modificat la 08:15 09 Ian 2026

Donald Trump a îndemnat-o pe preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum să permită SUA să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde, scrie AFP, preluată de Agerpres.

„Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi şi să te uiţi la ce s-a întâmplat în acea ţară”, a declarat preşedintele american într-un interviu la Fox News.

Duminică, Donald Trump a chemat Mexicul să „se mobilizeze”, după luni de presiuni asupra vecinului său din sud în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului de droguri şi balanţa comercială.

Preşedintele american a afirmat că a îndemnat-o pe preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum să permită Washingtonului să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care aceasta deja a respins-o în trecut, a spus el.

Pe 3 ianuarie, forţele americane i-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi pe soţia sa, acuzaţi de autorităţile americane de „narcoterorism” şi import de „tone de cocaină”.

„Continentul american aparţine popoarelor fiecăreia dintre ţările care îl alcătuiesc”, a reacţionat Claudia Sheinbaum după răpirea omologului său venezuelean.

Statele Unite au desfăşurat în vară o importantă forţă militară în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenite din Venezuela în numele combaterii traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate a fost pusă la îndoială de experţi, ONG-uri şi oficiali ai Naţiunilor Unite.

Până în prezent, administraţia americană nu a furnizat nicio dovadă care să demonstreze că aceste nave vizate transportă de fapt droguri.

La sfârşitul lunii decembrie, preşedintele american a afirmat că Statele Unite au distrus în Venezuela o zonă de ancorare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participarea la traficul de droguri.