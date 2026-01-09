Antena 3 CNN Actualitate Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

G.A.
<1 minut de citit Publicat la 08:20 09 Ian 2026 Modificat la 08:29 09 Ian 2026
poza in care apare un seismograf
Cutremur, vineri dimineață, în România. Foto: Getty Images

Un cutremur s-a produs vineri, la ora 05:50, în zona seismică Vrancea, anunță seismologii.

Mișcarea tectonică a avut magnitudinea 3,5.

Adâncimea la care fost consemnat este de 105,4 kilometri.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost astfel localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 70 de kilometri nord de Buzău, 84 de kilometri est de Brașov, 89 de kilometri sud de Bacău, 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.

