Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs vineri, la ora 05:50, în zona seismică Vrancea, anunță seismologii.
Mișcarea tectonică a avut magnitudinea 3,5.
Adâncimea la care fost consemnat este de 105,4 kilometri.
Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost astfel localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 70 de kilometri nord de Buzău, 84 de kilometri est de Brașov, 89 de kilometri sud de Bacău, 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.
Ştiri video recomandate