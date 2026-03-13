Schimbări importante în Codul Rutier. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiști

Tinerii de 16 ani care conduc maşini de mici dimensiuni nu vor mai avea voie pe autostrăzi. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Schimbările importante din Codul Rutier aduc noi reguli pentru şoferi. Amenzile de circulaţie vor putea fi plătite în curând, pe loc, prin intermediul unui cod QR generat de poliţist. Este doar una dintre modificările propuse de autorităţi în ceea ce priveşte legislaţia rutieră. Iar cei care circulă pe benzile de autobuz sau pe liniile de tramvai vor putea fi sancţionaţi chiar dacă nu sunt prinşi în fapt. Concret, amenzile vor fi date pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere de pe mijloacele de transport în comun. În plus, Ministerul Afacerilor Interne propune introducerea vitezei medii și interzicerea accesului pe autostradă pentru șoferii cu permis categoria B1.

Ministerul Afacerilor Interne a propus mai multe măsuri pentru reducerea numărului accidentelor şi pentru a-i face pe şoferi să respecte legea. La opt ani după ce plata amenzilor direct la poliţişti a fost interzisă prin lege, autorităţile vor să revină la idee, într-un mod diferit.

Se dorește ca, imediat după constatarea contravenției, polițistul să poată genera un cod QR pe care șoferul îl va scana cu telefonul și va fi direcționat către o platformă unde își va putea plăti amenda pe loc, cu cardul.

Aşadar, nu este vorba despre plata amenzii în numerar la poliţist, ci despre o digitalizare a procesului.

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN ce părere are despre această posibilitate, un şofer a răspuns: "Cred că este ok, scutim timp pierdut şi e mai bine". Aflat la volan, un tânăr a spus: "Da, este chiar bună ideea, e mai rapid decât să ne ducem la primărie".

Nu este singura schimbare pe care o propun autorităţile. În marile oraşe, benzile dedicate transportului în comun sunt tot mai des blocate de şoferii care le folosesc pentru a reduce din timpul pierdut în trafic.

"Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile respective", a declarat chestorul Bogdan Despescu, Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unei conferinţe de presă.

Fiecare autobuz sau tramvai este dotat cu camere de supraveghere care pot surprinde şoferii care încalcă legea. Pe baza acestor imagini ei vor putea fi amendaţi.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne propune introducerea conceptului de viteză medie şi interzicerea acesului pe autostrăzi şi pe drumuri expres a şoferilor care au permis de conducere categoria B1. În prezent, legislaţia permite accesul pe şosele rapide tuturor vehiculele care depășesc viteza de 50 de kilometri pe oră.

Proiectul de lege ar urma să intre în vigoare în perioada următoare.

De câteva zile, şoferii au acces online la istoricul amenzilor pe platforma Ministerului de Interne. Pot vedea direct şi câte puncte de penalizare au iar atunci cand se adună 15 puncte, sistemul le arată că dreptul de a conduce este suspendat si că trebuie să meargă la poliţie pentru a preda permisul.