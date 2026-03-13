Managerul Spitalului Judeţean Timişoara a fost condamnat cu suspendare, în urma unui accident rutier

Prof. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" din Timișoara. Sursa foto: Agerpres

Managerul Spitalului Judeţean din Timişoara, prof. Dorel Săndesc, a fost condamnat vineri, de Judecătoria Timişoara, la un an şi opt luni de închisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpă, după ce, în anul 2018, nu a acordat prioritate şi a intrat cu maşina pe care o conducea într-un alt autoturism, iar o femeie a murit la nouă luni de la producerea accidentului, potrivit Agerpres.

Decizia Judecătoriei Timişoaranu în cazul managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" din Timișoara, doctorul Dorel Săndesc, este definitivă.

"Tip soluţie: Condamnare. Instanţa condamnă pe inculpatul Săndesc Viorel, la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. (...). Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de doi ani, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (...).

Obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, la una dintre următoarele două instituţii: AJOFM Timişoara sau Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş (...).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei", se arată pe portalul Judecătoriei Timişoara.

Prof. Dorel Săndesc, care la momentul producerii accidentului era şeful ATI al Spitalului Judeţean, i-a acordat imediat toate îngrijirile victimei de 53 de ani, până la sosirea ambulanţei. La spital, victima a fost supusă unor intervenţii chirurgicale. Leziunile grave suferite s-au complicat pe fondul infecţiilor nosocomiale contactate în spital.

Avocaţii medicului au cerut ca un expert să stabilească dacă femeia a murit din cauza rănilor suferite în accident sau în urma infecţiilor nosocomiale contractate în spital.