Germania confirmă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume, care ar putea schimba viitorul energetic al Europei

Un zăcământ de gaze din Germania, din landul Saxonia-Anhalt, a scos la iveală o resursă ascunsă, care ar putea schimba viitorul energetic al Europei și ar putea reconfigura competiția pentru metalele critice folosite în baterii. Este vorba despre un depozit de 43 de milioane de tone de litiu, care ar plasa Altmark printre cele mai mari resurse cunoscute din lume, la nivelul unui singur sit.

Câmpiile din nordul landului Saxonia-Anhalt, cunoscute mult timp pentru foraje de gaze, au acum o importanță nouă. Litiul, esențial pentru tranziția globală către energie curată, începe să fie obținut din locuri neașteptate, scrie Daily Galaxy.

În toată Europa, presiunea de a asigura materii prime pentru bateriile vehiculelor electrice a devenit o urgență. China domină segmentul de procesare. Producătorii din America de Sud controlează o mare parte din oferta primară. Până de curând, Europa a fost mai degrabă spectator. Însă lucrurile se schimbă.

La finalul lui 2025, o companie privată din energie care operează în bazinul Altmark a publicat date noi, potrivit cărora regiunea ar conține mult mai mult litiu decât se știa anterior. Geologi independenți au confirmat cifrele. Dacă estimările se mențin, acest singur sit ar putea modifica semnificativ harta resurselor Europei.

Neptune Energy, operatorul proiectului, a anunțat că inițiativa Altmark a fost evaluată de Sproule ERCE, un evaluator independent. Estimarea resursei, realizată conform standardului CIM/NI 43-101, indică un depozit de 43 de milioane de tone echivalent carbonat de litiu. Un asemenea volum ar plasa Altmark printre cele mai mari resurse de litiu cunoscute din lume, la nivelul unui singur sit.

Compania deține în prezent o licență de producție și trei licențe de explorare, toate într-o zonă folosită anterior pentru extracția de gaze naturale.

Al doilea proiect pilot, încheiat în august, a obținut carbonat de litiu folosind o tehnică de schimb ionic. Metoda se înscrie într-o categorie tot mai discutată, numită extracție directă a litiului.

Un al treilea pilot, lansat în septembrie 2025, testează o variantă bazată pe adsorbție. Procesul diferă de mineritul tradițional al litiului, care se bazează adesea pe bazine de evaporare la suprafață și exploatări de tip carieră. Sistemele DLE sunt compacte, închise și, de regulă, folosesc mai puțin teren și mai puțină apă.

Cea mai mare parte a producției globale de litiu provine încă din exploatări din Chile, Argentina și Bolivia, cunoscute împreună drept „Triunghiul Litiului”. Aceste operațiuni folosesc evaporarea solară, o metodă care poate dura între 12 și 18 luni și consumă volume mari de apă.

Îngrijorările privind epuizarea apei, utilizarea terenurilor și beneficiile limitate pentru comunitățile locale au fost intens documentate în America de Sud. Un raport al Harvard International Review a arătat că sunt dispute între companiile miniere și comunitățile indigene legate de compensații, impact de mediu și controlul resurselor.

Europa, în schimb, a pus accent pe dezvoltarea resurselor în tandem cu standarde de sustenabilitate. European Critical Raw Materials Act, adoptat în 2023, a stabilit ținte pentru ca, până în 2030, cel puțin 10% din mineralele strategice precum litiul să fie obținute din interiorul UE.

În cazul Altmark, amplasarea într-o zonă industrială existentă, alături de reutilizarea infrastructurii vechi, ar reduce amprenta noilor investiții.

Producția comercială nu a început încă. Următoarea etapă va necesita permise suplimentare de mediu și validare tehnică. Autoritățile germane vor evalua impactul asupra apelor subterane, gestionarea deșeurilor și sustenabilitatea pe termen lung înainte de a aproba operațiuni la scară completă.

Tehnologiile de extracție directă a litiului sunt relativ noi. Deși proiectele pilot au arătat rezultate promițătoare în Germania, SUA și unele regiuni din China, succesul comercial depinde de eficiență, scalare și de calitatea constantă a fluidului extras. Dacă aceste condiții vor fi îndeplinite, depozitul Altmark ar putea deveni un model de producție de litiu cu impact redus în regiuni energetice mature.